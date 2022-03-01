〈紐約匯市〉美元2月月線收紅 歐美加強制裁力道 盧布重摔

美元兌一籃子貨幣周二 (1 日) 小漲，月線收高，歐美各國強化對俄制裁力道，導致盧布重貶，在俄烏結束周一談判後，澳幣、紐元及英鎊等高風險貨幣陸續回升。

紐約尾盤，美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.15%，報 96.76，盤中最高觸 97.42，最低 96.61。DXY 2 月月線小漲近 0.2%，連 2 個月收紅。

西方國家持續強化對俄的制裁力道，包含將部分銀行踢出環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 網路、限制俄羅斯央行運用 6300 億美元外匯存底的能力，以及禁止俄羅斯航空公司航班進入領空等。

不過，俄新社 (RIA) 周一援引烏克蘭總統說法，俄羅斯與烏克蘭已結束會談，雙方將返回各自首都為第二輪談判做準備，消息幫助緩解部分緊張情緒。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示，昨日開盤時看到大量湧進避險的本能反應正逐漸消散。

瑞信集團 (Credit Suisse Group AG) 分析師 Zoltan Pozsar 近期報告指出，美元沒有出現大幅波動，顯示這場衝突對全球金融市場形成的壓力，還沒有引發資金持續流向美元，儘管短期融資市場出現緊縮跡象，但還沒有轉化爲購買美元的熱潮。

歐元兌美元跌幅收斂，貶 0.5% 至 1.1211 美元。Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 說：「考慮到歐元區身處衝突前線，歐元仍備受煎熬，歐元最容易受到物價上漲或潛在能源供應中斷所擾。」

美元兌加幣貶 0.2% 至 1.2672 美元，儘管油價上揚幫助支撐加幣，但投資人不願承擔風險的態度，仍使加幣承壓，澳幣兌美元則升近 0.5% 至 0.726 美元兌 1 澳幣。

避險情緒仍存，為日圓、瑞郎帶來支撐，美元兌日圓貶 0.55% 至 114.93 日圓兌 1 美元，美元兌瑞郎貶 0.9% 至 0.9167 瑞郎。

為因應歐美各國的制裁導致盧布暴跌，俄羅斯央行周一將利率調升一倍以上至 20%，盧布兌美元收復部分跌勢，貶 14% 至 1 美元兌 94.6 盧布，此前曾一度貶破 100 盧布。

截至台灣時間周二 (1 日)6:00 價格：