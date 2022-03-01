美元存款吹綠色風 銀行推短天期優利吸金

銀行存款大吹綠色永續風，包括外銀、本國銀行接力推出相關專案，一銀宣布即日起到 3 月 11 日止，推出限量 500 名、導入綠色金融的美元優利定存，提供美元匯率減碼 3.5 分與 168 天固定年息 0.66% 優惠利率。

一銀表示，為引導企業及客戶重視永續發展議題、倡導綠生活的理念態度，在植樹節前夕，從 3 月 1 日至 3 月 11 日推出限量 500 名的「植樹護地球，減碳又美利」美元優利定存專案，將綠色金融及環境永續精神導入存款商品。

一銀表示，「植樹護地球，減碳又美利」專案，除了有美元匯率減碼 3 優惠與限時的存款優惠利率外，銀行也會根據專案承作人數，種植相同數量樹苗，並寄發精美電子感謝卡予參加者，為此次綠色公益行動留存美好紀錄。

一銀表示，只要連結至專案的活動網頁，點擊頁面中「美利小樹」的關鍵按鈕，前 500 名完成換匯定存的客戶，即可輕鬆取得匯利率優惠，想搭美元升息列車者，可考慮參與這次新推出的綠色存款方案。

渣打銀行的永續定存優惠同樣鎖定美元，即日起到 3 月 31 日止，單筆存滿新資金 2 萬美元，並透過網銀申辦，就可享 6 個月期、年利率 0.7% 優惠。

渣打銀行表示，永續定存專案的資金，將運用在全球各項永續發展行動項目的融資服務，包括綠色能源發展、永續性基礎建設項目以及其他符合銀行永續產品框架條件的融資項目等。

