〈俄烏衝突〉俄遭全球金融制裁後 比特幣跳漲13% 重返4.3萬美元 

美國財政部對俄國央行宣布祭出制裁之後，比特幣大漲 13%、重返 4.3 萬美元，其他加密貨幣紛紛大漲。為了避免俄羅斯有人利用加密資產逃避制裁，拜登政府也要求加密幣交易所研究相關作法。

截稿前，CoinGesko 報價顯示，比特幣跳漲 13.2% 至 43341 美元，以太幣漲 10.2% 至 2929.52 美元，幣安幣、XRP、狗狗幣、柴犬幣、Solana 漲幅介於 9% 到 17%。

西方國家周末把特定俄國央行逐出環球銀行金融電信協會 (SWIFT)，接著拜登政府周一 (28 日) 宣布對俄國央行額外制裁，禁止美國人民與俄國央行進行任何業務往來，並凍結俄國央行在美國境內資產，即刻生效。新措施也針對俄羅斯國家財富基金與俄羅斯財政部。

拜登政府一位匿名官員說：「我在周末時從盟友與合作夥伴方面得知，俄國央行正試圖轉移資產，從周一早上開始，全球各地的機構將出現大量的資產外逃。」

知情人士透露，白宮國安會 (NSC) 和美國財政部，正要求幣安 (Binance)、FTX Terading、Coinbase(COIN-US) 的全球幾大加密貨幣交易平台進行研究，以免俄羅斯個人或組織藉此逃避金融制裁。

白宮要求 COINBASE 等交易所研究方法，避免制裁俄羅斯出現漏洞。(圖: AFP)

白宮官員針對記者採訪回應說，雖然加密貨幣並非俄羅斯當地取代美元的重要媒介，但是美國當局會積極打擊任何可以逃過制裁、濫用數位資產的途徑。財政部和國安會則未回應。

主流化轉捩點？反映升息預期？

Valkyrie Funds 執行長 Leah Wald 說：「過去傳統資產清算和數位資產下跌有密切關係，然而現在情況不同，接下來就看這種改變會不會延續。如果可以，我們將看到某種期待已久的轉捩點，也就是比特幣和其他貨幣可能已經變成主流。」

AscendEx 創投合夥人 Michael Rinko 則認為，軍事衝突展現比特幣無國界和對抗審查的重要性，但這並非加密貨幣周一跑贏大盤的唯一原因，「比特幣大漲，也可能反映升息已被定價。在地緣政治高度不確定性下，我們愈來愈懷疑聯準會 (Fed) 大幅升息的能力和意願。」

根據加密幣資料公司 Kaiko，從俄羅斯上周四 (2 月 24 日) 對烏克蘭發動戰爭開始，在集中化比特幣交易平台上，以俄羅斯盧布 (RUB) 和烏克蘭格里夫納 (hryvnia，UAH) 買賣的交易量，雙雙衝上幾個月以來的高點。

此外根據區塊鏈分析公司，截至周日，烏克蘭政府共獲得價值 1670 萬美元的加密貨幣捐獻，希望提供給烏克蘭政府和並加強烏軍面對俄羅斯的防禦力。

烏克蘭副總理 Mykhailo Fedorov 在推特上，表達希望獲得俄國政治人物加密錢包的相關提示，並呼籲各大加密幣交易所封鎖所有俄國用戶。