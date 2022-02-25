〈台達電法說〉Q1有望優於去年同期 全年將成長雙位數

台達電 (2308-TW) 今 (29) 日召開線上法說會，董事長海英俊表示，第一季表現有望優於去年同期，今年則將保持雙位數成長，至於獲利，執行長鄭平表示，上半年毛利率仍有壓，待下半年料況穩定後有機會回升。

鄭平表示，目前供應端供貨穩定，上半年訂單能見度高，交貨狀況、庫存調節將會逐步改善。

成本方面，鄭平表示，去年電子零件漲價潮分好幾波襲來，每一季成本都在上升，展望今年，預計上半年成本壓力仍存在，毛利率可能低於去年、前年同期，但下半年料況穩定後，毛利率有機會逐步回升，海英俊認為，將維持長期毛利率 30% 的目標。

各應用來看，鄭平與海英俊分析，台達電涉及的許多領域都還在成長，PC、筆電目前需求仍為有減緩跡象；資料中心市場成長快速，預計將成為未來全球各國基礎建設，起碼還有 10 年的成長期。

自動化產品去年成長快速，海英俊表示，受惠人力成本上升、節能減碳成為全球趨勢，激升自動化需求，雖然中國競爭者開始加入市場，但台達電仍具產業優勢，未來印度廠部分產能將負責自動化產品，屆時能符合市場需求。

資本支出部分，鄭平表示，由於未來 3 年內在亞洲、印度、美國都有產能擴充的計畫，預估今年資本支出將成長 1-2 成，海英俊表示，為了充實業務群實力，也有併購的打算。