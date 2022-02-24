台達電去年首賺一股本 EPS 10.32元 擬配5.5元現金股利

台達電 (2308-TW) 今 (24) 日公布去年第四季財報，純益 79.5 億元，季增 24.8%、年增 7%，每股純益 2.41 元，全年稅後純益 284.9 億元，年增 11.8%，每股純益 10.32 元，董事會決議去年盈餘每股擬配發 5.5 元現金股利，全年純益、每股純益創歷史新高。

台達電第四季營收 837 億元，季增 5.1%，年增 6.6%，毛利率 26.7%，季減 1.6 個百分點，年減 4.4 個百分點，營益率 8.7%，季減 1 個百分點，年減 3.7 個百分點；純益 79.5 億元，季增 24.8%、年增 7%，每股純益 2.41 元。

台達電去年全年營收 3146.7 億元，年增 11.3% ，毛利率 28.67%，年減 2.23 個百分點，營益率 9.97%，年減 1.13 個百分比；稅後純益 284.9 億元，每股純益 10.32 元。

台達電也通過，擬發放超過 142.86 億元現金股利，每股現金股利 5.5 元，配息率約 53.3%，若以今日收盤價 253.5 元計算，現金殖利率約 2.1%。

台達電表示，零組件以 IC 晶片的缺料及漲價最為嚴峻，原物料則是塑料、鐵件等漲幅較大，也持續跟客戶協調分攤成本事宜，預計今年才會看到效益。此外，台達電樂觀看待電動車業務發展，儘管電動車事業去年虧損加劇，但預計今年可望大幅改善。