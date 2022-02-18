〈房產〉信義兒福A1公辦都更案 順天建設與住都中心完成簽約

國家住都中心主辦台北市「信義兒福 A1 公辦都更案」，今 (18) 日由住都中心與順天建設 (5525-TW) 完成簽約，這是「信義兒福公辦都更案」繼去年底開工 B1-1 基地後，持續以連鎖式公辦都更方式，構築的大五分埔全齡生態系社區。

住都中心在此都更案分回 300 戶出租住宅中，將有 6 成會提供家中有 65 歲以上長者家庭優先入住。

國家住都中心代理董事長花敬群表示，兒福基地具有歷史意義，也是台北市珍貴方整的大基地。規劃上考量台北市的高齡化，將兒福 A1 基地打造為全齡友善生態社區，期望透過這塊基地的示範，為台灣建立適合高齡社會共融的住宅政策。

花敬群也強調，將公辦都更盈餘轉化為社宅推動預算，把公益性帶入城市，更為城市建立新的價值。

「信義兒福 A1 公辦都更案」規劃興建 3 幢 4 棟建築物，由國家住都中心分回之 1 幢 2 棟建築物為地上 18 層，地下 3 層，並規劃約 300 戶的全齡出租住宅；由台北市政府分回之 1 棟建築物為地上 8 層，地下 2 層，規劃有高齡日照社福設施與社會住宅等公益設施；另有地上 17 層，地下 4 層之都更住宅。基地座落於大五分埔地區，緊鄰松山車站、饒河街商圈，為臺北市信義區精華地段。本案預計於 2024 年開工，期望在 2027 年底完工。

國家住都中心表示，台北市「信義兒福 A1 公辦都更案」概念為「全齡友善生態社區」，除建築空間規劃全齡友善，更重要的是體現於軟體服務量能上，不僅提供銀髮友善的日常生活服務，並且有系統化地營運管理，研擬招商機制時，徵求出資人也同步徵求未來國家住都中心分回全齡住宅空間的承租人，力求前端的建築規劃與後期營運管理的需求能相互配合，促使興建與營運無縫接軌。