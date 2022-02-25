全球股市大洗三溫暖 外資：不確定性仍高 勿預測股市底部

俄烏全面開戰讓股市大洗三溫暖，但外資認為，地緣政治衝突短線導致股市震盪，長線影響相對有限，建議現階段不宜預測市場底部，整體而言，俄烏戰爭短期推升油價走揚，可望嘉惠能源股，但對於區域外其他類股不致於有顯著基本面影響。

聯博投信表示，俄烏危機升溫，可能導致通膨進一步走高，這將不利於全球經濟展望，尤其是仰賴自俄羅斯進口天然氣的歐洲國家，但如果後續外交協商有正面進展，有利舒緩市場恐慌情緒並提振股債市表現。

百達投顧則表示，俄羅斯隊烏克蘭的軍事行動確實可能對全球經濟產生嚴重後果，雖然俄羅斯已表示不打算佔領該國，但還不清楚它是否會滿足於有限的入侵，還是準備全面入侵，這將導致西方的嚴厲經濟制裁浪潮。

百達投顧指出，面對俄烏衝突，建議不宜大幅調整投資標的，從歷史經驗來看，戰爭是否導致高風險資產持續下跌，主要取決於衝突持續多長時間。以 2002 年的伊拉克戰爭為例。雖然股市在美國入侵該國之前表現疲軟，但在軍事行動開始後的 10 天內開始復甦。

施羅德投信也提醒，面對俄烏衝突與西方強權將作何反應，目前可能還不是不確定性的高峰，建議在現階段先不要預測市場底部。

施羅德投信指出，就區域而言，歐洲可能是最受事件影響的區域，除了地緣政治風險對風險溢酬的影響之外，對經濟帶來多少影響會取決於能源價格，考量歐洲對俄羅斯能源的依賴，預期將會對歐洲帶來一定的挑戰，並讓歐洲央行的貨幣政策更顯得複雜。