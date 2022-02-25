快搭升息順風車 銀行美元優存利率上看2%

搶搭美國升息順風車，銀行美元優存方案接力出籠，包括滙豐銀行、合庫銀都有類似方案，存款年息最高上看 2%，但要留意各家銀行門檻、規則不一，民眾可評估資金需求彈性分配。

為對抗通膨壓力，美國聯準會升息可說勢在必行，銀行自今年以來陸續推出美元優存搶先吸納資金，爭取美元升值的放款商機，但基本成本控管多半也會有資金與存款期間等限制，出手前可多加比較。

滙豐 (台灣) 銀行宣布推出美元活存優利方案，3 月 1 日起到 5 月 31 日止，只要是新開立的「卓越理財」，活存帳戶餘額滿 5 萬美元，可享存款年息 2%，是目前市場相對高利的專案。

口袋不深的小資族或許可考慮合庫銀的美元優存，同樣走短打路線，3 月 1 日到 11 日期間，單筆存滿 1000 美元，不論新舊資金一律可享 3 個月期年息 0.4%，6 個月期年息 0.7%。

合庫銀表示，客戶可透過「夜間換匯」、「匯率到價」推播通知服務，可即時掌握鎖定的匯率，若利用網路平台以新台幣結匯，還另可享有美元 3 分的減碼優惠。

滙豐環球研究團隊預期，隨著通貨膨脹壓力增大，聯準會 3 月宣布升息機率大，升息幅度將達到 0.5%，並在隨後四次會議中各升息 0.25%，預期今年共將升息五次。

滙豐台灣財富管理暨個人金融事業處資深副總裁黃至弘表示，若有美元理財需求，建議可在升息前分批換匯，善用銀行提供的優惠活存方案，為自己帶來額外的被動收入。

合庫銀也說，為因應通膨，市場預期美國聯準會今年勢必升息，美元匯率走勢可望獲得支撐，目前美元匯率仍屬低點，投資人可趁機超前部署分批持有美元，選擇短天期之美元定存停泊，彈性面對後續利率變化。