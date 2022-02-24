〈台幣〉股匯雙殺 爆量重貶1.39角失守28元 創逾4個月新低

俄羅斯對烏克蘭採取「特殊軍事行動」，引爆亞洲股匯資金逃命潮，外資今 (24) 日大舉提款台股並匯出，使得加權指數重摔 461 點，新台幣兌美元匯率也驟貶 1.39 角，收在 28.023 元，創逾 4 個月來新低，台北及元太外匯市場總成交值高達 29.435 億美元。

台北股匯今天上演雙殺走勢，新台幣匯率以 27.9 元開出後，隨即一路走貶，台股午盤跌幅逐漸擴大，外資殺紅眼，使得匯價直接摜破 28 元大關，一度貶至 28.036 元，為去年 10 月中旬以來新低點。

新台幣兌美元匯率終場重貶 1.39 角，以 28.023 元作收，台北外匯市場成交量能爆出 21.78 億美元，元太外匯市場成交值 7.655 億元。

俄烏開戰，投資人恐慌情緒蔓延，台股跟隨亞股大跳水，電金傳全面倒地，台積電重摔逾 3%，大盤一度摜破半年線，終場大跌 461 點，收在 17594 點，外資瘋狂倒貨 534 億元，累計近 4 個交易日已大砍台股 1155 億元。

烏克蘭指出，俄軍在 24 日拂曉開始攻擊多座城市的軍事設施和軍用機場，烏克蘭國會通過決議，全境進入戰時狀態。面對俄軍侵烏，美國總統拜登隨即發聲明，嚴厲譴責「無端且無理的攻擊」，白宮正在規劃新一輪制裁的細節。

隨著避險情緒升高，資金積極湧入美元，亞洲貨幣全面倒地，根據央行統計，美元指數今天大漲 0.68%，日圓也強升 0.4%，歐元重挫 0.83%，韓元狂貶 0.73%，新加坡幣貶 0.66%，新台幣貶 0.5%，人民幣相對有撐小貶 0.02%。