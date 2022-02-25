〈台股盤前〉MSCI調整盤後生效+俄烏戰火烽天 慎防尾盤爆量甩尾

俄國對烏克蘭開火，台股昨 (25) 日多頭信心潰散，出現恐慌性殺盤，外資大賣超過 500 億元，大盤狂瀉 461 點、收 17594 點，成交量放大至 4430 億元。法人指出，明晟 (MSCI) 季度調整 25 日盤後生效，加上俄烏戰火烽天，慎防台股 25 日尾盤爆量甩尾。

美股四大指數周四 (24 日) 吹起反攻號角，開低走高強彈，其中那斯達克與費半指數勁揚逾 3%，科技類股上演跌深反彈；不過，市場憂心台灣恐受俄烏戰事波及，導致中國侵略台海可能性升高，拖累台積電 ADR 下挫超過 3%。

台股昨日暴跌後，為因應此情勢對國際及國內短、中、長期影響，行政院長蘇貞昌指派副院長沈榮津與各部會研商，持續穩定重要物資、物價及金融市場；行政院發言人羅秉成強調，會循既有機制因應股匯市波動，「該出手時就會出手」。

隨著俄烏局勢惡化，國際海運專家分析，海運業的關鍵基礎設施可能成為攻擊目標，最明顯的就是海運航線、港口和貨櫃碼頭。貨櫃、散裝船運價料將暴漲，一觸即發。

除航運價格恐飆漲外，能源價格昨日盤中已先行大漲，布蘭特油價飆破每桶 100 美元、還衝上 105 美元，且後市依然看漲，將加重全球經濟所遭受的通膨震撼，顯示烏克蘭戰火將點燃全球通膨火藥庫，而通膨也將成為金融市場的下一個壓力來源。

法人指出，明晟 (MSCI) 季度調整 25 日盤後生效，原已對台股形成壓力，加上俄烏戰火烽天，引發國際股市全盤皆墨，油金同步飆漲，慎防台股 25 日尾盤爆量甩尾。

