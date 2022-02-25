〈貴金屬盤後〉俄烏交戰 金價收高 盤中觸及17個月高點

俄國對烏克蘭動武，隨著地緣政治風險和通膨壓力升高，黃金期貨周四 (24 日) 上漲，盤中一度漲至 17 個月以來最高價。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 15.90 美元或 0.8%，收每盎司 1926.30 美元，道瓊市場數據顯示，這是 2021 年 1 月 5 日以來最高收盤價。該期貨稍早一度漲逾 3%、觸及 1976.50 美元，是 2020 年 9 月以來新高。

烏克蘭周三宣布進入緊急狀態，呼籲公民立即離開俄羅斯，已知有數個國營機構網站遭到網路攻擊。美國和西方國家對俄羅斯宣布更多制裁措施，美方並指稱，在烏克蘭邊境的俄軍 80% 已就戰鬥位置，準備攻擊。

Sprott 市場策略師 Paul Wong 說，市場處於規避風險模式，帶動黃金突破長達一年半的多頭盤整格局，周四稍早一度測試 1965 美元關鍵支撐價位。「我們仍視黃金為持有不夠多的避險資產。去年黃金投資量大減，現在則是反轉的過程。」

Wolfpack 資本公司投資長說，如果俄羅斯侵略範圍擴大到烏克蘭以外，並與北約 (NATO) 在波羅的海或波蘭交戰，黃金有潛力突破 2000 美元。

俄羅斯雖然是全球第三大黃金生產國，但金融市場的不確定性，仍刺激金價投資需求水漲船高。

世界黃金協會 (WGC) 全球研究部門主管 Juan Carlos Artigas 說：「黃金是規避系統性風險和意外市場事件的良好工具。沒有一次例外。」

他表示，由於黃金扮演戰略資產的角色，因此可以預料，在地緣政治風險、高通膨和市場波動等因素加總之下，黃金將吸引更多需求。

紐約商品交易所 (Comex) 其他金屬商品交易

3 月交割的白銀期貨價格上漲約 0.6%，收每盎司 24.687 美元。

5 月交割的銅期貨價格下跌 0.6%，收每磅 4.461 美元。

4 月交割的白金期貨價格下跌 2.7%，收每盎司 1062.10 美元。

3 月交割的鈀金期貨價格上漲 2.5%，收每盎司 2501.10 美元。

6 月交割的鈀金期貨上漲 2.4%，收每盎司 2501.90 美元，此期貨是當前交易最熱絡的期貨。

俄羅斯也是鈀金供應大國，產量佔全球約 40%，俄國 Nornickel 公司則是重要的鈀金和白金生產商。近來由於俄烏戰況牽動供應面，鈀金價格持續上漲。