〈俄烏衝突〉力抗外資連四賣 官股本周砸近200億元銀彈低接權值股穩盤

俄烏戰事緊繃，台股隨國際股市重挫，今 (24) 日暴跌逾 460 點面臨半年線保衛戰，官股券商今天再度斥資 133 億元進場穩盤，買超規模創今年首季以來最高金額，累計光是本周就買超達 193 億元。

受俄烏衝突拖累，台股本周以來大跌逾 600 點，外資更是連續四個交易日賣超台股，已從台股提款逾千億元，面對外資提款走人，儘管國安基金按兵不動，但官股券商已進場低接權值股試圖穩盤，緩和賣壓衝擊。

官股券商自 21 日以來天天買超，且買超金額持續提升，今天因應台股重挫買超金額更一口氣提高至 133 億元，也是今年以來，官股券商第三度砸百億元銀彈進場買股。

再看官股券商買超標的，主要鎖定權值股布局，包括台積電 (2330-TW) 獲買超 1.3 萬餘張、中信金 (2891-TW) 獲買超 1.5 萬餘張、聯電 (2303-TW)1.5 萬餘張、國泰金 (2882-TW) 與開發金 (2883-TW) 也獲買超逾 1 萬張，其他包括長榮航 (2618-TW) 與中鋼 (2002-TW) 等也是官股券商鎖定標的。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文指出，雖然今日台股指數重挫，但加權指數或是 OTC 指數的跌停家數並不多，反映市場逢低承接買盤力道強勁，顯示整體投資氛圍並未過於悲觀。

葉獻文說，台股今年企業獲利仍可繳出雙位數成長，在成長趨勢不變，仍可對股市形成有利的下檔支持，且只要戰爭未持續擴大，並未波及全球經濟成長，預期台股急跌後將出現一波 V 型反彈。

葉獻文認為，只要俄烏戰爭不再惡化為強權國間的戰爭，包括台股在內的全球股市未來有望止跌彈升，建議投資人近期若遇到指數拉回，不妨透過逢低分批布局方式，有機會抓住未來的止跌彈升行情。