一文統整：美歐英對俄羅斯追加哪些制裁？有什麼殺傷力？

美、歐、英等國家周四 (24 日) 對俄羅斯追加多項制裁，範圍涵蓋金融、軍事和科技出口領域，但西方國家對於把俄羅斯踢出環球金融電信協會支付系統 (SWIFT) 還舉棋不定，也未把矛頭對準能源領域。

美國對俄第二波制裁：

鎖定俄國兩大金融機構 Sberbank 和 VTB，限制 Sberbank 進行美元交易，凍結 VTB 和其他三家主要俄國金融機構涉及美國的資產

實施新的債務和債權限制，對象為 13 家重要俄國企業和實體，包含能源、電信、鐵路等產業

制裁更多俄國總統普丁的親信，包括 Sberbank 和 VTB 高層

限制對俄高科技產品出口，涵蓋半導體、感測器、導航、航空電子等

限制對俄軍事產品出口，包括使用美國軟體或硬體生產的國外產品

英國擴大制裁較美國廣泛且嚴厲，內容如下：

凍結所有俄國主要銀行的資產，即刻生效

立法禁止所有俄國企業在英國募集資金

制裁超過 100 個實體及個人，包括俄國最大國防公司 Rostec、普丁前女婿、億萬富豪 Kirill Shamalov

禁止所有軍事用產品出口，包括電子元件和卡車零件

近日將立法禁止多項高科技和煉油產品出口，包括半導體、航空零件、煉油設備

限制俄國公民在英國銀行帳戶的存款金額，上限 5 萬英鎊

所有限制適用於白俄羅斯

加速推動反制俄國民眾在英國的經濟犯罪法案

歐盟最新制裁措如下：

瞄準 70% 俄羅斯銀行和國營企業，凍結在歐盟資產、限制進入歐洲金融市場。這將增加俄國借貸成本並刺激通膨。

對半導體等關鍵技術實施出口管制

對煉油原料頒布出口禁令

禁止項俄羅斯航空公司銷售飛機和設備

停發簽證給外交和商務人士

不含 SWIFT 和能源出口

SWIFT 是全球金融往來最重要管道，被踢出代表金融機構幾乎難以執行交易，將嚴重打擊俄國企業和向俄企採購的外國客戶。

俄羅斯前財政部長 Alexei Kudrin 曾表示，被踢出 SWIFT 可能使俄羅斯國內生產毛額 (GDP) 在一年內減少 5%。

把俄踢出 SWIFT 還不在歐美制裁範圍 (圖: AFP)

但目前美國的制裁暫不包括把俄羅斯踢出 SWIFT，歐盟成員國歷經六小時會議後，意見仍分歧。

英國對 SWIFT 態度比較強硬，表示將尋求合作，把俄國踢出國際支付系統。

美國的最新制裁也避開能源交易和能源出口，拜登表示，不希望因此推升能源價格。

拜登說：「在我們的制裁方案中，特別設計了維持能源支付的部分。我們密切關注能源供應以免中斷，並和主要石油生產及消費國合作，確保能源供給安全。」

分析師：去美元化努力有助降低制裁影響

分析師指出，俄羅斯多年來推動去美元化，使其面對歐美制裁更有因應彈性。

俄羅斯近年大幅減持美國公債、從主權財富基金中排除美元資產，目前俄國央行外匯存底的美元占比已從四年前的至少 40% 降到 16%。

此外，瑞銀集團的研究顯示，美元在俄國出口收入的比重，從 2016 年的 69% 降為去年的 56%，歐元則倍增至 28%。