〈台經院看景氣〉俄烏戰事對實體經濟影響小 股市將回歸基本面

近日俄羅斯對烏克蘭發動攻擊，烏克蘭已進行全國戒嚴，台灣經濟研究院今 (25) 日對此解讀，投資人擔心的是不確定性，但目前看來是俄國有意採閃電戰，市場一般預期此次戰爭應不會拖太久，此也反映在昨日美股和今日台股壓力相對緩和，且若戰事僅侷限在烏克蘭，不會對全球實體經濟產生太大影響，股市應會回到該有的基本面狀態。

由於俄羅斯是全球最大的小麥供應國，且歐洲的能源供應多依靠俄羅斯，因此，俄烏緊張局勢升溫，使近來全球金融市場短期波動加劇，國際原物料、黃金、糧食價格飆漲，增添美歐通膨壓力和全球經濟復甦不確定性。

不過，台經院景氣預測中心主任孫明德說明，從過去俄國內戰、車臣和克里米亞危機經驗來看，當時都是引發短期的原物料大漲，實際上對實體經濟的影響非常小，原因在於，衝突地點並非全球重要供應鏈、也非重要需求市場，俄國占全球經濟比重僅 1.8%，烏克蘭僅 0.2%，合計占全球經濟規模僅 2%。

若觀察俄國與台灣的關係，俄國是台灣半導體第 35 個出口國，影響微小，台經院認為，我國今年半導體出口仍有望續創新高，不至於受此次戰事影響。

至於農產油品和天然氣價格，因俄國並非我國主要的進口國，對國內直接原物料價格影響不是那麼大，惟戰事將使能源、金屬和糧食價格上揚，進而推升全球物價，會間接影響我國物價，但台經院認為，國際上已有釋出戰備儲油的訊息，一旦釋出，未來可望略緩解物價壓力。