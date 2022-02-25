俄羅斯正式出兵烏克蘭，美股大勢已去

亞洲時間 24 日，俄羅斯總統普丁表示決定將在頓巴斯進行軍事行動，歐美的制裁無法 阻止戰爭爆發，只會導致通膨進一步向上，美股三大指數下行趨勢或將延續。

歐美制裁無法阻礙烏俄局勢惡化 24 日亞洲時段，俄羅斯總統普丁表示決定將在頓巴斯進行軍事行動，消息指俄軍已進入 烏克蘭第四大城市，預示俄烏戰爭爆發。 日前受普丁承認的烏東「兩國」提出請求，希望普京幫助「抵禦烏克蘭侵略」後，俄羅 斯在 24 小時內便決定出兵烏克蘭，反映歐美連日來的制裁已無法阻止局勢惡化。

實際上，歐美方面不斷實施新的制裁，不但無法阻止戰爭爆發，在金融市場角度來看， 這些制裁只有導致能源價格進一步上漲，而局勢惡化對股市造成的負面影響已經無可避 免。

亞洲時段香港恒生指數大跌 700 點，相信今晚美股三大指數也會進一步下挫，美股在過 去兩天已大幅下跌。從周線圖看，至本周五收盤之時，假如三大指數都未能收復大部分 失地，相信將形成連續三周下跌，或將進一步跌破三大指數在周線圖上的 100 均線，技 術上將形成進一步下跌的局面。

通膨只會進一步向上 實際上，3 月份對股票市場是極為重要的一個時間點，由於市場目前已幾乎肯定聯準會 將在 3 月開始新一輪的升息周期，市場只是在揣測究竟會是升息 25 基點還是 50 個基點， 但如無意外，聯準會 3 月升息可說是板上釘釘，而升息的主因除了經濟已從疫情下得到 復甦，更重要的是希望控制通膨。

目前歐美通膨率已是超過 40 年新高，在疫情未有緩和，導致進出口貨運和因疫情導致供 應鏈中斷的問題基本在 2022 年上半年也未能解決。

而俄烏戰爭爆發，由於俄羅斯對歐洲能源供應，包括原油和天然氣都有極大話語權，尤 其天然氣方面更是壟斷性影響，俄羅斯供應歐洲約 35％天然氣，而雙方互相制裁下，俄 羅斯必然以天然氣供應作反制工具，天然氣價格勢將再次大漲。

同時，烏克蘭也是歐洲的糧倉，小麥、玉米都是烏克蘭盛產的穀物，而近期大宗商品包 括食品期貨價格都大幅上漲便表達了烏克蘭的重要性。 也就是說，俄烏戰爭爆發，加上歐美制裁下，通膨只會進一步上升，能源價格和食品價 格高企情況只會更嚴峻。

通膨進一步抬升下，聯準會或有需要進一步加快升息步伐，聯準會 3 月升息 50 個基點的 呼聲便會更高，對股市下行壓力便會加大。 而即使 3 月並非升息 50 個基點，3 月以後的升息步伐持續加快或許也是聯準會難以擺脫 的局面，對於股市下調的壓力便會愈來愈大。

三大指數下行趨勢或將延續 在俄羅斯宣佈出兵烏克蘭後，美股三大指數都延續跌勢。 S&P500 指數自 4590 水平遇阻回落後，正在延續下行趨勢，並已跌破前低點 4220 水平， 並正在跌向 4100 水平，下方支持在 3960-4000 區間，也是周線圖上的 100 均線水平，只 再跌破該水平將進一步下行。

道瓊工業指數自 35860 水平遇阻回落後，目前持續下行，並跌破了前低點 33130 水平， 並跌向周線圖的 100 天線 32150 水平，如該水平再次失守，道瓊工業指數有可能跌向 30600 水平，也是 150 均線。

那斯達克指數 100 是三大指數中跌勢最急，目前那斯達克指數 100 已跌破周線圖 100 均 線，下方或將進一步跌向 12200-400 區間，也是今年 5 月的支持點和去年 8 月那斯達克 指數的阻力高點。

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