〈俄烏衝突〉外媒問中國是否會制裁俄國？華春瑩提出四個反問

在歐美國家制裁俄羅斯之際，中國政府表示，反對任何非法單邊制裁，外交部發言人華春瑩甚至提出四個反問，認為制裁無助於解決問題。

環球時報報導，華春瑩周三（23 日）在例行記者會上說：我們認為制裁從來都不是解決問題的根本有效途徑，中方一貫反對任何非法的單邊制裁。」

華春瑩表示，美國財政部的數據顯示，過去 20 年美國實施的制裁數量比以前增長 10 倍，美國前總統川普實施的制裁高達 3,800 多項，平均每天揮舞三次制裁大棒。

華春瑩說，2011 年以來，美國對俄國實施的制裁數量超過 100 多次，「但是我們大家可以心平氣和的去想一想或者討論一下，美方的制裁解決問題了嗎？世界因為美方的制裁變得更好了嗎？烏克蘭問題會由於美方對俄羅斯實施制裁而自然而然得到解決嗎？歐洲的安全會由於美方對俄制裁而變得更有保障嗎？」

華春瑩表示，希望各國能認真思考，努力透過對話和協商來解決問題。她並說，美國等國家的單邊非法制裁，已經給相關國家的經濟和民生帶來嚴重困難。美方在處理烏克蘭問題和對俄關係時，不得損害中方和其他方面的正當權益。

美國總統拜登周二宣布首波制裁俄國行動，制裁對象包括俄國的兩家銀行、公債、重要人士及其家屬。英國政府也對五家俄羅斯銀行、三名富人祭出經濟制裁。

在歐美國家祭出第一波制裁行動後，俄國總統普丁表示，只要俄國的利益與安全獲得保障，他仍準備循外交途徑化解烏克蘭危機。