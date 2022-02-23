俄羅斯盧布、股市回穩 交易員：制裁不如最初擔心那麼嚴重

隨著西方首波對俄羅斯的制裁出爐，俄羅斯股市和盧布反倒由大幅下跌後反彈。一些分析師認為，制裁不像最初擔心的那樣嚴厲和廣泛，帶來了回彈。

俄羅斯盧布兌美元匯率，一度跌破 80.9，但之後回升至 79 附近，到周三 (23 日) 持續穩定，至格林威治時間 0707，盧布兌美元匯率未變，報 78.81，兌歐元上漲 0.3%，報 89.21。

盧布是今年以來表現最差的貨幣之一，兌美元匯率已經下跌近 5%。

俄羅斯 RTS 指數周二一度重挫 10%，但之後回升收漲近 1.6%，周三為慶祝祖國保衛者日，股市休市，但一些交易仍然開放。

西方國家周二紛紛祭出首波制裁，並且表明，如果莫斯科對烏克蘭發動全面入侵，將採取進一步措施。不過受制裁的無論銀行、個人或政府，多數都因幾年前美國的制裁，而被排除於國際市場之外。影響波及最大的，反而可能是德國叫停北溪 2 號天然氣管道的認證。

Monex Europe Ltd. 外匯分析主管 Simon Harvey 表示，來自西方的評論表明，制裁不會像最初擔心的那樣嚴厲和廣泛。資產管理公司 BlackFriars Asset Management 的基金經理 Anastasia Levashova 也認為，制裁被限定在一定範圍，並且將避開能源部門，一部分已經被市場定價了。

實際上，為了避免波及國際能源市場，加劇當前通膨，美國國務院高階官員透露，今天美國祭出的制裁，以及近期可能實施的制裁，都不會瞄準石油和天然氣流動，官方希望市場注意到，當前沒必要提高價格。