賽諾菲與GSK疫苗將提交審核 搶占莫德納、輝瑞追加劑市場

法國藥廠賽諾菲（Sanofi）與英國藥廠葛蘭素史克公司（GSK）周三（23 日）表示，計劃向美國與歐洲監管機構提交共同研發的新冠疫苗審核，並宣布數據表明，共同研發的疫苗將成為新冠疫苗追加劑市場上強而有力的競爭者。

賽諾菲與葛蘭素史克聲明表示，目前正在和美國食品藥物管理局（FDA）與歐洲藥品監管機構進行討論，先前兩家公司研發的疫苗原本預計在 2020 年推出用於對抗新冠病毒，然而令人失望的數據導致公司重新研製疫苗，目前新版本疫苗定位成追加劑。

兩家公司聲明提到，若前兩劑施打莫德納疫苗，再使用其共同研發的追加劑，能將體內中和抗體提高為 9 倍，若前兩劑施打的是輝瑞 / BNT 疫苗，體內中和抗體則能提高為 23 倍，而若第一輪施打的是兩家公司共同研發的疫苗，隨後再以同樣的疫苗作為追加劑，體內中和抗體能提高為 84 倍。

兩家公司也說，若以其研發的疫苗作為第一輪疫苗接種，接種兩劑疫苗後對新冠病毒保護力可達 57.9%，並稱這對當今各主要病毒預期的保護力一致，對中、重度新冠疾病保護力為 75%，而對重症住院保護力為 100%。

賽諾菲與葛蘭素史克的公同研發的疫苗為蛋白質疫苗，技術上較目前莫德納與輝瑞使用的 mRNA 技術更為成熟，賽諾菲執行長 Paul Hudson 認為，後疫情時代將讓 mRNA 疫苗製造上面臨挑戰，因為蛋白質疫苗生產成本低，更容易處理與運輸，而且技術也較成熟。

Jefferies 分析師 Peter Welford 認為，如果有蛋白質疫苗，一些民眾可能更願意選擇蛋白質疫苗作為追加劑，也說在開發中國家仍有大量人口尚未接種疫苗，能在正常冰箱溫度下儲存的疫苗將有利疫苗配送。Welford 給予賽諾菲與葛蘭素史克 ADR「買入」（Buy）評等，目標價分別訂為每股 52.50 與 68.50 美元。

另一位 Jefferies 醫療保健股票策略師分析師 Will Sevush 則表示，兩家公司研發的追加劑將對莫德納與輝瑞不利。

截稿前，葛蘭素史克 (GSK-US)ADR 上漲 0.98%，每股暫報 43.11 美元，賽諾菲(SNY-US)ADR 上漲 1.21%，每股暫報 52.74 美元；莫德納(MRNA-US) 下跌 5.86%，每股暫報 136.47 美元，輝瑞 (PFE-US) 下跌 0.33%，每股暫報 47.38 美元，BioNTech(BNTX-US)ADR 下跌 4.40%，每股暫報 143.30 美元。