〈財報〉莫德納上季獲利遠超預期 估今年疫苗銷售達190億美元

莫德納 (Moderna)(MRNA-US) 周四 (24 日) 表示，去年第四季業績獲利和營收都超出分析師的預期，預計今年將銷售至少 190 億美元的新冠病毒疫苗。

根據 Refinitiv 編制的分析師平均估計，與華爾街預期相比，該公司去年第四季表現如下：

● 調整後每股純益：11.29 美元，市場預期 9.9 美元

● 營收：72 億美元，市場預期 67.8 億美元

莫德納 2021 年全年營收為 185 億美元，並在全球銷售了 8.07 億劑疫苗；去年第 4 季純益 49 億美元。

莫德納的新冠病毒疫苗是該公司唯一的商業化療法。美國食品藥品監督管理局 (FDA) 和疾病控制與預防中心 (CDC) 上月完全批准了莫德納生產的兩劑療程疫苗 Spikevax ，可用於 18 歲以上的成年人。

莫德納正在進行一項針對 Omicron 變體病毒的加強劑臨床試驗。然而，目前尚不清楚對 Omicron 加強劑是否有強烈的需求，因為在美國和全球其他地區，來自該變種病毒體的新感染病例急劇下降。

CEO Stephane Bancel 上周指出，疫情可能已進入最後階段，但他仍認為 50 歲以上和有潛在疾病的人需要每年注射一次加強劑。

他說，「隨著 Omicron 的進化或 SarsCov-2 病毒的進化，有 80% 的機會，病毒的毒性將越來越少。」然而，他說有「20% 的可能會出現下一個比 Omicron 更致命的突變病毒」。

FDA 尚未將莫德納疫苗的合格年齡降低至成人以外。莫德納去年夏天要求 FDA 授權其疫苗用於 12 至 17 歲的青少年。然而，藥物監管機構正在審查接種其疫苗接種後的心肌炎風險數據。

莫德納曾表示，在藥品監管機構批准為青少年注射疫苗之前，不會要求 FDA 將資格向下擴及 6 至 11 歲的兒童。該公司預計將在 3 月的某個時機發布其針對 2 至 5 歲兒童的疫苗的臨床試驗數據。

自 FDA 於 2020 年 12 月首次批准緊急注射疫苗以來，美國已經授權超過 2.07 億劑莫德納疫苗。