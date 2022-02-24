前三大詐騙投資手法曝光 金管會攜手警政署打擊金融犯罪

投資詐騙激增，金管會透過跨部會與內政部警政署合作，共同打擊金融犯罪，並統計投資詐騙前 3 大類型為網路賭博、虛擬貨幣、境外投資股票期貨，呼籲投資人投資前要謹慎「停看聽」。

金管會表示，昨日與內政部警政署以視訊方式共同舉辦「打擊金融犯罪平臺會議」，邀集銀行公會及 39 家本國銀行總經理出席，本次會議由內政部警政署簡報分享「金融詐欺及舞弊」以及「網路銀行釣魚簡訊」等金融犯罪案例，對於新型態金融犯罪態樣進行深入分析。

警政署統計，2021 年統計詐欺案件第 1 名為假網路拍賣，件數 667 件；投資詐騙已竄升至第 2 名、合計達 4904 件，財損 20.83 億元。金管會表示，投資詐騙前 3 大類型為網路賭博、虛擬貨幣、境外投資股票期貨。

近 4 年投資詐騙案件遽增，2018 年 1435 件、損失 8.29 億元；2019 年 1894 件、損失 8.02 億元；2020 年 2852 件、財損 10.27 億元；2021 年大舉提高到 4904 件、損失更是達 20.83 億元。

從 2020 年至 2021 年，投資詐騙增加了 2052 件，增加 71.85%。針對投資詐騙激增，金融業者認為，應強化金融機構與內政部警政署之金融聯防機制，建置資訊交換平臺即時通報情資，以有效阻截犯罪不法金流。

警政署陳署長表示，警政署將積極參與平臺建置，期能有效提升資訊傳輸效率並縮短金流追查時效，讓警方及金融機構間的相互聯防更加緊密，及時攔阻被害款項，有效防範並減少金融犯罪，保護國人財產安全。

金管會主委黃天牧說明，近期金管會推動的相關防制金融犯罪的措施，包括：提醒民眾注意匯款安全、網路銀行詐騙案件提醒、也配合警政署推動疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制等。

黃天牧進一步指出，金融業應將金融犯罪防制列為內部控制重點項目，唯有建立良好之內部控制制度及良善文化，方能有效防杜金融犯罪行為。金融機構是金融市場上資金供給與需求的重要媒介，因此，金融機構執行金融詐騙與洗錢防制等相關措施，是為了保障所有合法經濟及金融活動能夠順暢運行，強化臺灣金流安全、與國際接軌。