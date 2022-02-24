富采去年每股賺3.21元 擬配2元現金股利

LED 廠富采 (3714-TW) 今 (24) 日公布去年第四季財報，純益 4.1 億元，季減 65.3%，每股純益 0.65 元，全年稅後純益 18.98 億元，每股純益 3.21 元，董事會決議去年盈餘每股擬配發 2 元現金股利，全年純益、每股純益、股利發放同創歷史新高。

富采第四季營收 98.52 億元，季減 4.6%，毛利率 20.17%，季減 4.6 個百分點，營益率 7.59%，季減 2.6 個百分點，純益 4.1 億元，季減 65.3%，每股純益 0.65 元。

富采去年全年營收 364.24 億元 ，毛利率 20.91%，營益率 5.79%，稅後純益 18.98 億元，每股純益 3.21 元。富采擬發放超過 13.65 億元現金股利，每股現金股利 2 元，配息率約 62.3%，以今日收盤價 85.8 元計算，現金殖利率約 2.3%。

展望今年，富采旗下晶電持續透過提升良率、去瓶頸等方式，今年第一季 Mini LED 產能將擴充 2 成，今年預計擴產 5 成才能滿足客戶需求。

富采去年第三季 Mini LED 相關營收已占晶電超過 3 成，就富采整體來看則超過 2 成，去年第四季追上 3 成目標，公司對今年展望仍樂觀看待。