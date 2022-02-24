主計處上修我國今年GDP 惟物價連2年逼近通膨警戒

主計總處今 (24) 日公布我國今年經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 4.42%，較 11 月預測再上修 0.27 個百分點，反映民間投資熱絡，每人 GDP 估為 3 萬 5244 美元，不過，CPI 年增率也遭上修 0.32 個百分點至 1.93%，連 2 年逼近通膨警戒線 2%。

同時，主計總處也公布去年第 4 季 GDP 初步統計為 4.86%，下修 0.02 個百分點，而第 3 季經濟成長率修正為 4.37%(原為 3.70%)，併計去年上半年的數據後，全年 GDP 達 6.45%，上修 0.17 個百分點，每人 GDP 3 萬 3004 美元，CPI 上漲 1.96%。

展望今年，對外貿易方面，主計總處認為，外需力道穩健，加上 5G、車用電子、高效能運算、物聯網等新興應用帶動晶片需求增加，以及產品價格走高，出口金額可望持續增加，預測全年商品出口 4896 億美元，年增 9.69%；併計商品與服務並剔除物價因素後，輸出實質成長 5.53%，上修 2.14 個百分點。

而由於國內廠商積極布建產能，帶動資本設備需求增加，加上出口引申需求和國際農工原料價格續居高檔，預測今年按美元計價商品進口為 4180 億美元，年增 9.57%；併計商品與服務並剔除物價因素後，輸入實質成長 5.48%，上修 3.15 個百分點。

內需方面，雖年初受 Omicron 病毒株本土疫情干擾，但確診人數和管制警戒措施影響有限，加上基本工資與軍公教薪資調升，以及企業獲利亮麗有助調薪，主計總處認為，今年民間消費可望超過 10 兆元，實質成長 5.10%，略下修 0.26 個百分點。

同時，國內半導體領導廠商持續提高資本支出，擴充先進與成熟製程產能，供應鏈深化在地投資群聚效應逐漸顯現，預測今年民間投資名目值突破 5 兆元，實質成長 5.65%，上修 3.13 個百分點；併計公共投資並剔除物價因素後，今年固定投資實質成長 5.87%，上修 2.88 個百分點。

圖表：主計總處提供。

物價方面，由於國內業者陸續反映成本壓力，主計總處預測今年 CPI 上漲 1.93%，上修 0.32 個百分點。