富邦金連兩年獲CDP氣候變遷、供應鏈議合評比「雙項A級」榮譽

富邦金控 (2881-TW) 在國際環境永續評比持續突破，再次締造佳績！富邦金控本月份獲得 CDP 評選為 2021 年「供應鏈議合」A List 領導等級，是繼 2021 年底獲頒「氣候變遷」評比 A List 領導等級後再獲 CDP 殊榮。富邦金控也成為台灣唯一連續兩年獲得 CDP「雙項 A 級」最高榮譽的金融業者，顯示推動「Run For Green 奔向綠色」積極氣候行動的努力，深獲國際肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示，淨零排放已是全球的共識及目標，面對環境變遷及能源轉型，台灣從大型集團到中小企業都將遭受衝擊。身為氣候金融領跑者，富邦金控更以台灣的未來為已任，積極為下一世代開創永續家園。2021 年富邦喊出「Run For Green 奔向綠色」，透過溝通、議合發揮企業影響力，提升供應商及投融資客戶永續環境的意識，並透過資金協助中小企業訂定低碳計畫、逐步達成減碳目標。蔡明興強調富邦期望扮演永續的領航者，引領台灣企業提前因應世界低碳經濟的轉型浪潮。

CDP 是全球環境領域最具指標性之非營利評比機構，每年評比全球近萬家企業的環境表現，其中供應鏈議合評比 (Supplier Engagement Rating)，主要針對企業在環境治理、減碳目標、範疇三碳排量、供應鏈議合題組進行評分。富邦金控在供應鏈議合、範疇三碳排面向，獲得最高 A 級評比，代表富邦成功發揮企業影響力，促進供應商、上下游合作夥伴、投融資企業減少碳排放，致力打造永續環境。

富邦金控視供應商為重要永續夥伴，持續深化供應商永續管理，每年透過邀請供應商參加 CSR 教育訓練、評鑑及交流會，向供應商傳達永續理念，溝通實務議題、回饋精進建議。近年供應商 CSR 評鑑參與率逐年提升，整體績效逐漸改善，中高成績廠商數持續增加。富邦金控將持續深化供應商永續管理與輔導，扶持起步較晚、資源相對欠缺之中小型供應商永續轉型，攜手邁向永續未來。

金融業在資本市場扮演關鍵角色，富邦金控也積極發揮影響力，呼應「低碳」策略，持續將資金導引至綠色產業，訂定 2025 年綠色金融達 2.45 兆元的目標，同時亦積極攜手客戶落實永續。台北富邦銀行推出全台首件第三方認證的綠色授信案，鼓勵客戶將資金運用於再生能源發電、零燃煤汽電共生等綠色設備；富邦產險 100% 參與國內離岸風電保險案，提升再生能源業者資產韌性，為台灣創造更多潔淨能源；富邦並致力提供無紙化金融服務，2020 年減紙量較前一年成長 3 成，達 828 公噸，以 A4 紙張推估可堆疊出 387 棟的台北 101。

富邦金控在永續領域努力不懈，以世界級的標準自我要求，在國際重大評比屢屢斬獲佳績，已連續五年入選道瓊永續指數 (DJSI) 世界指數成分股，在全球永續最高殿堂與國際標竿企業並駕齊驅；連續五年入選 MSCI 永續指數成分股 (MSCI ESG Leaders indexes)，MSCI ESG 評比獲得 AA 級評等 (最高為 AAA 級)，亦為台灣同產業之最佳表現。富邦金控將持續以正向的社會力量，成就更多永續可能。