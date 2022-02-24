〈泰國促進投資〉金寶三階段布局EV 泰國新園區首座工廠拚年底開出

金仁寶集團旗下金寶 (2312-TW) 深耕東南亞地區，總經理陳威昌今 (24) 日參與泰國投資促進委員會 (BOI) 活動時透露，金寶 EV(電動車) 領域布局將分三階段，目前正與集團夥伴合作，積極爭取代工機會，未來 EV 產品也會在泰國生產，碧武里第二座工廠園區則仍在建置階段，首座工廠預期最快年底開出。

陳威昌表示，金寶不會缺席電動車 (EV) 市場，將三階段循序布局，首先是與康舒 (6282-TW) 等集團夥伴共同爭取代工機會，第二階段則是跨入設計製造，此外，由於軟體是電動車產業關鍵領域，因此也是未來著力布局的方向之一，目前金寶仍處第一階段。

泰國是金寶生產重鎮之一，陳威昌強調，近年泰國政府積極扶植電動車產業，因此在整體產業趨勢、需求下，泰國廠也不會缺席電動車市場，可望在未來新廠中生產相關產品。

金寶目前在泰國共有三個大型工廠園區，分布在馬哈差、碧武里、大城府等，其中，馬哈差有四座工廠，主要生產儲存設備，碧武里則有八座工廠，生產印表機、網通、IoT 等產品，去年規劃拉升的 6、7、8 廠，也將在今年底前全數到位，大城府則主要以塑膠射出業務為主。

因應未來產能需求，金寶去年就規劃在泰國碧武里既有工廠園區旁，再建一個與現有規模相當的工廠園區，陳威昌說，新的廠區目前已在土地打樁階段，雖然整體市場變數仍多，但希望新園區第一座工廠可以在 2022 年底或 2023 年上半年開出。

營運方面，金寶 1 月營收維持高檔，達 125.56 億元，月減 0.7%、年增 10.7%，陳威昌也看好，隨著整體產能規模逐步到位，金寶近三年營收都可望維持一定水準，約達 50 億美元 (約新台幣 1400 億元)。