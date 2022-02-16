義傳、新金寶及資策會三方聯手 推5G Sub6無線電整合系統

義隆 (2458-TW) 旗下義傳今 (16) 日宣布，與新金寶集團及資策會聯合研發的 5G NR Sub-6GHz RU 產品，已完成 O-RAN 全球 Plugfest 上所有的測試項目，預期未來將以更具競爭力的價格及更相容的系統整合，以客製化的設計滿足客戶布局 5G 的多元需求。

義傳指出，此次是公司繼去年 9 月推出首款 5G RF 射頻端收發器晶片 Yucca 後，接續推出在 5G NR Sub-6Ghz 無線電單元的整合方案。

義傳業務執行副總裁 Didier Boivin 表示，此次開發 5G NR Sub-6Ghz 無線電單元，義傳、新金寶及資策會結合，發揮三方研發優勢，並在全球 Plugfest 完成可與 O-RAN 相關系統產品互通性的驗證。

義傳持續專注在 SoC/RF 的設計和軟體開發，結合新金寶系統研發技術，並優化 RU 產品，不只可滿足客戶多元的需求，產品也呈現高度相容互通性。

新金寶潘修玉行銷長表示，義傳作為前導共同開發夥伴，結合新金寶在 RAN 和無線網絡產品的豐富系統設計和製造經驗，再加上資策會 3GPP 制訂標準豐厚的累積，開發出基於 ASIC 5G NR Sub-6GHz RU 產品，不僅符合 3GPP/O-RAN 規範，也以簡潔、低功耗設計滿足室內安裝要求，提供客戶最佳 O-RU 產品選擇。