〈金寶法說〉泰國、菲律賓、岳陽三地大擴廠 明年營運看增雙位數

金寶 (2312-TW) 今 (1) 日舉辦法說會，總經理陳威昌表示，11、12 月在遞延訂單出貨下，全年可望如期達標雙位數成長目標，展望明年，因應客戶需求，除既有擴產計畫外，將再擴充泰國、菲律賓、中國岳陽等三地產能，明年依舊忙碌，內部也設定雙位數成長目標。

陳威昌表示，菲律賓廠因應客戶訂單數量提高，新廠預計在明年下半年開出，泰國目前則在馬哈差、碧武里各有 4 座、8 座廠房，其中，馬哈差 4 座廠房產能已滿載，碧武里原有 5 座廠房產能也維持高檔，規劃擴充 3 座廠房，已有 1 座上線投產，其餘 2 座預計在明年中後陸續開出。

陳威昌進一步表示，現有產能仍不足支應未來需求，規劃在菲律賓、泰國再尋找土地設廠，其中菲律賓已有初步規劃，泰國則計畫再建一個與現有規模相當的工廠園區。

除菲律賓、泰國廠外，陳威昌表示，因應客戶要求，中國岳陽廠除印表機產能維持滿載外，也將配合既有客戶要求將部分產品轉移至岳陽生產，正規畫設備進駐事宜。

展望明年，陳威昌表示，隨著擴產計畫持續進行，明年依舊是忙碌的一年，今年雖有疫情、貨運挑戰，但在所有同仁努力下，全年雙位數成長將達標，也樂觀看待明年在新產能挹注下，雙位數成長可期。