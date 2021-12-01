〈金寶法說〉總座：1成訂單受貨運影響遞延 明年拚精準備料

金寶 (2312-TW) 總經理陳威昌今 (1) 日表示，受疫情、貨運運輸問題影響，評估目前仍有約 10% 訂單受影響將遞延出貨，料況方面，明年產業仍面臨長短料狀況，將與客戶協調力拚達「精準備料」。

陳威昌說，今年整體供應鏈都面臨缺料問題，金寶透過各方式積極搶料，包含從現貨市場購買零組件等，希望湊成齊料出貨，現階段包含電源管理 (PMIC) 等小型零組件仍相當吃緊，認為明年長短料問題仍是產業課題。

陳威昌指出，金寶第三季整體庫存水準也較過往提高，除客戶因應貨運狀況提前備貨外，也反映部分零組件供給逐步緩解，本季起也將與客戶協調，進行庫存調整，專注較難取的零組件，力拚與客戶達到精準備料。

在產品售價上，陳威昌指出，今年部分零組件漲價幅度超乎預期，甚至翻倍上漲，並不是代工業者所能承受的，因此也向客戶協調反映相關成本，帶動整體產品平均單價 (ASP) 提高，對毛利率也有一定貢獻。

法人也關心，金寶與集團企業間合作關係，陳威昌回應，集團合作持續進行，像是之前將美國印第安納州廠售予仁寶 (2324-TW) 共拓車電業務，也協助將內部的自動化應用，導入到康舒 (6282-TW) 新廠辦，提升智慧工廠、智慧大樓應用。