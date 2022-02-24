〈貴金屬盤後〉烏克蘭進入緊急狀態 金價登逾1年新高 鈀金逼近6個月高點

烏克蘭宣布進入全國緊急狀態，帶動黃金期貨周三 (23 日) 上漲，收在 2021 年 1 月以來最高價並保持在每盎司 1900 美元之上，鈀金也隨俄國供應疑慮而攀升至接近六個月高點。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 3.0 美元或 0.2%，收每盎司 1910.40 美元。FactSet 資料顯示，這是交易最活絡期貨自 2021 年 1 月 7 日以來最高收盤價。

烏克蘭周三宣布進入緊急狀態，呼籲公民立即離開俄羅斯，已知有數個國營機構網站遭到網路攻擊。美國和西方國家對俄羅斯宣布更多制裁措施，美方並指稱，在烏克蘭邊境的俄軍 80% 已就戰鬥位置，準備攻擊。

Kitco.com 高級分析師 Jim Wyckoff 說，俄烏局勢難以預料，只要有一方犯了軍事錯誤，可能就會讓衝突急遽升高。「從交易的角度來看，投資人此刻最想知道這種不確定性 / 恐慌的因素，何時能達到最高點。」

他說，市場價格通常反映最糟情況，雖然最糟情況通常不會發生，但像這種特殊的地緣政治事件，卻有可能出現類似俄羅斯全面入侵烏克蘭的情況，這會讓市場更不穩定。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 說，貴金屬將持續閃耀，主因是烏克蘭相關的高度地緣政治風險環伺、全球股市困頓，而且通膨激升。

但另一方面，美國聯準會 (Fed) 為了對抗通膨，正準備 3 月升息，這種貨幣政策通常不利黃金等貴金屬。

其他金屬商品交易

3 月交割的白銀期貨價格上漲 1%，收每盎司 24.553 美元。

3 月交割的銅期貨價格下跌 0.6%，收每磅 4.484 美元。

4 月交割的白金期貨價格上漲 0.5%，收每盎司 1091.70 美元。

3 月交割的鈀金期貨價格上漲 2.9%，收每盎司 2440.60 美元。

俄羅斯是全球第三大黃金生產國，俄國的 Nornickel 公司也是重要的鈀金和白金生產商，而鈀金和白金分別是汽車和柴油車的引擎觸媒轉化器重要原料。

俄羅斯去年鈀金產量為 260 萬金衡盎司，占全球產量 40%，去年也生產 64.1 萬盎司的白金，占全球產量 10%。

道明證券商品策略部門主管 Bart Melek 說：「雖然還無法判斷供應疑慮是否會化為現實，但已經看到足以影響原物料資金和融資流動的一系列制裁措施。在不久的將來，可能就會看到鈀金大幅吃緊。」

他預測，鉑族金屬「可能大漲」，鈀金可能重返去年每盎司超過 3000 美元的紀錄高點。