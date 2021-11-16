〈美股早盤〉美10月零售銷售佳 道瓊漲近200點、家得寶揚逾4%

在公布優於預期的零售銷售數據與零售股財報後，美股周二 (16 日) 開盤漲跌不一。截稿前，道瓊工業指數漲近 200 點或 0.55%，那斯達克綜合指數漲 0.2%，標普 500 指數漲 0.3%，費城半導體指數小跌 0.05％。

零售股財報本週開跑，截稿前，家得寶 (HD-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 分別漲逾 4％和跌逾 1％。

在通膨仍高的情況下，兩家公司均公布優於預期的財報，因看好年底購物季帶來強勁需求，沃爾瑪還調升全年財測，但供應鏈問題仍導致其 Q3 毛利率下滑。

經濟數據面，美國公布 10 零售銷售月增 1.7%，優於市場預期，且增幅為 3 月以來最大，顯示在供應鏈中斷的情況下，民眾提前展開假期購物季，以防面臨貨架空蕩的窘境。

截稿前，債市表現震盪，10 年期美債殖利率下跌至 1.618％，美元走強，金價小幅下滑。

殖利率走揚拖累科技巨頭股價表現。蘋果 (AAPL-US)、Alphabet(GOOGL-US)、Meta(FB-US) 和微軟 (MSFT-US) 等科技股開盤小幅走低。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周二呼籲 Fed 採取更「鷹派」的手段，以防通膨持續飆升。

目前 Fed 以每月 150 億美元速度縮減購債，目標為明年 6 月結束 Taper，布拉德受訪時則建議 Fed 加速縮減購債步調，將每月縮減規模增加至 300 億美元，以便提前在明年 Q1 結束時結束 Taper。

截至台北時間周二 (16 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 197.01 點或 0.55%，暫報 36284.46 點

那斯達克綜合指數上漲 11.30 點或 0.07%，暫報 15864.26 點

標普 500 指數上漲 11.69 點或 0.25%，暫報 4694.49 點

費半下跌 0.93 點或 - 0.02%，暫報 3793.00 點

台積電 ADR 下跌 0.13% 至每股 117.97 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.618％

紐約輕原油下跌 0.36％ 至每桶 80.59 美元

布蘭特原油下跌 0.04% 至每桶 82.02 美元

黃金下跌 0.14% 至每盎司 1864.00 美元

美元指數上漲至 95.77

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

家得寶 (HD-US) 早盤上漲 4.05％，至 386.12 美元。

火熱的房地產市場帶動家居修繕支出持續增長，家得寶盤前公布 Q3 銷售額、獲利均輕鬆優於預期。

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤下跌 1.61％，至 144.55 美元。

沃爾瑪盤前公布優於預期的 Q3 財報，並上調全年 EPS 和同店銷售展望，看好年底購物季帶來強勁需求。然而，受供應鏈中斷影響，其 Q3 毛利率出現下滑。

Lucid Group(LCID-US) 早盤上漲 6.89％，至 47.97 美元。

Lucid 公布上市後首次財報，旗下電動車 Lucid Air 預訂量超過 1.7 萬輛，高於上季的 1.3 萬輛，其也對明年的生產狀態倍感信心，確認明年將量產 2 萬輛 Lucid Air。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月零售銷售年增率報 16.3％，前值 13.9%

美國 10 月零售銷售月增率報 1.7％，預期 1.1%，前值自 0.7% 上修至 0.8%

綠：零售銷售月增率，藍：零售銷售年增率 (圖：Zerohedge)

美國 10 月工業產出月增率報 1.6％，預期 0.8%，前值 - 1.3%

台北時間 23:00 公布美國 11 月 NAHB 房產市場指數，預期 80，前值 80

華爾街分析：

丹斯克銀行 (Danske Bank) 全球首席策略師 Frank Øland Winther 認為，通膨是股市震盪加劇的原因之一，其他原因還包含中國房地產危機和歐洲疫情。

富國銀行 (Wells Fargo) 高級經濟學家 Sam Bullard 表示，在供應吃緊情況下，今年假期購物季提前展開，顯示部分購物支出可能提前出現。既使面臨棘手的供應鏈挑戰，Bullard 仍看好今年的假期購物季再創佳績。