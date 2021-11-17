〈美股熱門股〉家得寶Q3財報告捷漲逾5% 電動車股夯特斯拉反彈4%

家得寶 Q3 財報優於預期 上漲 5.73%

家得寶（Home Depot）(HD-US) 受惠強勁房市帶動大型修繕需求增加，2021 會計年度第三季財報營收與獲利皆優於華爾街預期，激勵周二（16 日）股價上漲 5.73% 至每股 392.33 美元。

家得寶第三季營收年增 9.8% 至 368.2 億美元，經調整後每股獲利報 3.92 美元，雙雙遠高於 Refinitiv 分析師預估的 350.1 億與 3.40 美元。第三季淨利為 41.3 億美元，較去年同期成長 20%。

此外，家得寶第三季全球與美國同店銷售成長率分別為 6.1% 和 5.5%，兩者也優於 FactSet 調查分析師預估的 2.4% 與 2.3%。

家得寶為避免塞港問題影響，近幾個月另外租用大型貨輪將貨物運往海外，但卻導致成本增加。

不過 Raymond James 分析師表示，包括家用電器、乙烯基防水地板（vinyl plank flooring）與其他安裝服務在內的大型項目銷售成長，可能有助緩解家得寶成本上升的問題，未來整體銷售受通膨支撐，未來可能繼續如此，給予該股「優於大盤」（Outperform）評等。

電動車股夯 特斯拉反彈 4.08%

特斯拉 (TSLA-US) 股價從上周的跌幅中回升，周二上漲 4.08% 至每股 1,054.73 美元，原因是受電動車新創公司 Rivian(RIVN-US) 與 Lucid(LCID-US) 的帶動，以及投資人對電動車市場深感興趣所致。

自執行長馬斯克上周開始出售股票以來，特斯拉市值下降約 1,870 億美元，目前市值為 1.04 兆美元，而 Rivian 與 Lucid 近日在買盤熱絡下股價大幅飆升，市值分別超越福斯與福特汽車，也多虧這兩檔電動車股亮眼表現與市場投資人熱情意願，特斯拉股價才得以回升。

OANDA 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，投資人買盤意願不減，將特斯拉回檔視為一個進場機會。Erlam 看好特斯拉未來半年或一年後，股價可能比目前高於 20% 而非低於 20%。

SoFi 股東出售持股 股價下跌 5.45%

金融科技新創公司 SoFi(SOFI-US) 受大股東將發行 5,000 萬股股票消息影響，周二股價下跌 5.45% 至每股 21.67 美元。

SoFi 表示，發行股票的股東包括軟銀集團、銀湖投資（Silver Lake）、卡達投資（Qatar Investment Authority）、Red Crow Capital LLC、ChaChaCha SPAC 5 LLC 五家公司。

大股東的二次發行將不會改變 SoFi 的流通股數量，也不會從籌集資金，巴克萊銀行將擔任承銷商。

此外，有其他投資人撤出該股，根據周一公布份第三季監管文件顯示，Dan Loeb 的 Third Point Management 已不再持有 SoFi 股票。

SoFi 股價在過去三個月內上漲 60%，而標普 500 指數上漲約 5%。