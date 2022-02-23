〈房產〉1月五大銀行購屋貸款終結連4增 利率呈緩步上揚

台灣央行今 (23) 日公布 1 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，購屋貸款為 688.61 億元，較上月轉減 141.6 億元，終結連 4 月上升，央行指出，主要是因 12 月為購屋旺季並出現交屋潮，因此 1 月買賣移轉棟數下滑，但仍處在 10-11 月的相對高水準。

購屋貸款利率方面，1 月利率較上月略升 0.004 個百分點至 1.359%，央行說明，由於去年 10 月以來一再要求銀行落實授信風險差別訂價原則，目前看來利率有緩步上來的跡象。

六都 1 月建物買賣移轉棟數為 2.4 萬棟，月減 13%，但較去年同期持平，其中，台北建物買賣移轉棟數 2720 棟，月減 5%，年減 8%，新北市則為 6202 棟，月減 11%，年增 8%，桃園市 4346 棟，月減 14%，年增 5%，台中市 4671 棟月減 18%，年減 16%，台南市 2235 棟，月減 6%，年增 8%，高雄市 3844 棟月減 20%，年增 6%。

房仲業者指出，12 月移轉創近 6 年的單月新高，導致 1 月受到上月基期已高影響，加上時序已近農曆年節，因此移轉量出現月減現象，事實上，1 月六都移轉棟數是近 9 年來的同期次高紀錄，顯示整體市況仍維持穩定。

房價方面，從代表中古屋的信義房價指數來看，雙北地區月增 0.85%、年增 8.14%，年增率自 109 年 6 月以來均處在成長態勢；其中，台北市月增 1.92%、年增 8.02%，新北市月減 0.57%，年增 8.3%，顯示房價仍處在上漲趨勢。

1 月五大銀行新承做放款利率、不含國庫借款利率均創新低

此外，央行公布 1 月五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.085%，月減 0.099 個百分點，若不含國庫借款，加權平均利率為 1.161%，月減 0.047 個百分點至 1.161%，下降 0.047 個百分點，均創統計以來新低紀錄。

央行說明，此統計僅五大銀行並不包括民營銀行，主要是因，五大銀行惟政府借款的主要銀行，很容易受到政府周轉金貸款的影響，或是公營事業的貸款，因此較難呈現利率逐漸回升的情況。