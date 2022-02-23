〈路迦展望〉肝癌免疫細胞療法臨床試驗 最快年底完成收案

路迦生醫 (6814-TW) 旗下治療肝癌的免疫細胞療法用藥，繼取得美國孤兒藥資格後，預計本季在台啟動臨床試驗，預計年底完成收案，最快 2024 年申請美國藥證，此外，看準政府力推再生醫療三法，也與國內 13 家醫院合作，將搶攻千億元再生醫療商機。

路迦 2017 年向日本生技公司取得免疫細胞療法技術，其技術 LuLym-T 細胞治療是用記憶型 T 細胞，具高度專一性、可辨識癌細胞，並有再生功能，當癌細胞初期復發時即可第一時間來殲滅。

路迦透過該技術針對肝癌、頭頸癌啟動臨床試驗，其中，治療肝癌的免疫細胞療法用藥陸續拿到美國孤兒藥資格，並可在台灣起動臨床試驗。

董事長唐稚超表示，從過去肝癌用藥臨床試驗數據顯示，患者 5 年存活率達 97.1%，目前也將與國內 13 家醫療院所啟動臨床試驗，包括台北榮總、亞東醫院、林口長庚及花蓮慈濟等，預計本季啟動收案。

唐稚超指出，據統計，美國每年約新增 4 萬多名肝癌病患；韓國 2015-2019 年使用相關肝癌細胞治療用藥量，總計 3.2 萬劑，每劑約 14 萬美元，儘管未來台灣藥價無法跟上韓國，但潛在市場仍相當可觀。

政府積極推進再生醫療三法，讓細胞治療走向異體化、自動化、量產化，其中，再生醫療製劑管理條例主要管理製劑與產品，並納入暫時性許可制度，把已經進行臨床二期試驗、被視為臨床上有需求的細胞療法，有機會讓沒有治療選擇的病人提早使用。

唐稚超看好，待再生醫療三法通過後，有助推廣旗下 LuLym-T 細胞治療技術，再者，路迦為台灣唯一與全台 13 家醫療院所合作，且汐止細胞中心的細胞製備場所已取得核可，年產能可達 3600 劑，有望進一步擴大細胞治療市佔率。