青安貸款核貸金額破1.3兆元 六都金額、戶數占比皆逾7成

為減輕自住者購屋負擔，財政部自 2010 年 12 月起推出青安貸款，統計到今 (2022) 年 1 月底止，核貸金額 1.3 兆元，核貸戶數共 31 萬 8861 戶，以區域來看，六都在金額、戶數就分別包辦四分之三的量。

國庫署今 (23) 日舉行線上記者會，公布青安貸款承做業務概況，經統計，青安貸款每戶平均撥貸金額約為 409 萬元，主要以購置 2 房以上房型為主，占比高達 97%，研判是民眾購屋時從成家、生育考量角度出發。

在房屋座落區域部分，主要集中在新北市等六都，其中包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市與高雄市等六都合計貸款戶數 73.4%，貸款金額 76.1%，兩者占比均占整體青安貸款約四分之三。

顏春蘭表示，民眾購屋地點集中在六都，反映民眾就業發展、交通便捷、醫療教育、社福建設等生活機能之生活條件考量。

為讓更多首購族可享有青安貸款優惠，近年也陸續修正放寬條件，2011 年取消貸款總額度與借款人年齡上限，2016 年將貸款額度由 500 萬元提高為 800 萬元。

為反應市場現況，2019 年新增一段式機動利率，2021 年起調降一段式機動利率新貸案件基準利率加碼幅度 0.03 個百分點，目前利率為 1.40%，同時新增本金平均攤還法之償還方式。