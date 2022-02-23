美股重跌修正難以避免？大摩分析師：當前市場像極了2018年

近期股市由俄羅斯與烏克蘭局勢所主導，不過做為當前華爾街最大的空頭分析師，摩根士丹利首席股票策略師 Michael Wilson 認為，現在市場像極了 2018 年，美國經濟成長放緩之際，聯準會醞釀升息，才是投資者最需要關心的問題。

Wilson 指出，沒有人能真的預測俄烏局勢的變化，儘管這一風險事件未來仍面臨不確定性，但過去幾周，市場已經進行了定價，但在此恐怕不會改變的是，股市接下來的走勢將是醜陋的。

Wilson 強調，這與地緣政治變幻莫測無關，而是與經濟放緩和風險增加有關。

經濟放緩將打擊美股

從 1 年前開始，Wilson 一直用「冰與火」的對抗，來說明股市的發展。他表示，「鑑於這次衰退期間採取了非同尋常的財政刺激措施，我們擔心，不可避免的增長減速將比目前預期的嚴重得多。」

Wilson 預測，從現在開始，美股的調整幅度和持續時間，將主要取決於 2022 年上半年經濟放緩的程度，而非地緣政治。因為通膨居高不下，消費者信心依然低迷，將造成經濟成長低於預期。

儘管零售銷售和信用卡數據保持強勁，但 Wilson 反駁稱，摩根士丹利的多數領先指標已經表明，消費放緩的風險仍高於正常水準。同時，供應正在上升，如果供應改善後的情況顯示，雙倍訂單的數量遠高於企業預期，那麼需求也會面臨風險。

他表示，再加上來自烏克蘭的潛在能源價格衝擊，只會讓情況變得更糟。

重演 2018 年的修正局面？

最終結論，Wilson 認為，當前的形勢看起來與 2018 年底類似，最明顯的相似之處是—在美國經濟增長放緩的時候，聯準會過於鷹派。2018 年 9 月，市場討論鮑爾有關升息「自動駕駛」說法，並認為政策仍遠非中性，特別在 12 月信貸市場動盪之際。

Wilson 指出，這一次，聯準會是在應對創紀錄的高通膨，並且可以說落後於美債殖利率曲線。因此，很難說這麼激進的升息計畫是錯誤的，但這可能意味著他們這次真的是在自動駕駛，因此可能很難重新轉向。

2018 年走勢會重演嗎?(圖表取自 Zero Hedge)

換句話說，Wilson 表示，「我們最終得到與 2018 年 12 月類似結果的可能性正在增加」，當時股市從高點下跌多達 20%，然後隨著聯準會投降而出現大幅反彈。