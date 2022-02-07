大摩認錯翻多喊買台積電 三大優勢2024年營運將海闊天空

外資摩根士丹利近日發布報告表示，在半導體產業景氣面臨挑戰之際，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 股價至今已浮現投資潛力，受惠台積電有望拿下更多蘋果 (AAPL-US)、英特爾(INTC-US) 訂單，未來資本支出侵蝕獲利狀況逐步緩解等利多加持，看好台積電 2024 年將一掃陰霾，年複合成長將達 2 成。

大摩表示，短期半導體產業週期正面臨挑戰，供給過剩是目前業內主要風險，電視、電腦等消費性電子終端市場已開始進入庫存修正期，台積電恐怕難以倖免。此外，加密貨幣波動使挖礦需求浮現成長風險，這些因素恐使台積電今、明兩年成長承壓。

不過，長期而言，台積電仍具備三大優勢，大摩預估未來蘋果、英特爾、Sony 依賴程度將進一步提升，且 2024 年開始資本支出侵蝕獲利的狀況將緩解。此外，近期 3 奈米研發出現重大突破，並已開始逐手研發採用 GAA(環繞閘極) 架構的 2 奈米先進製程。

大摩認為，2024 年英特爾 CPU 委外台積電代工的比例將超過 20%，蘋果自研晶片 (包含基頻晶片) 以及 Sony 感光元件都將挹注更多訂單，預計 2024 年台積電年營收上看 1000 億美元，2021 至 2024 年年複合成長率 (CAGR) 將達 20%。

此外，大摩說道，台積電 2019 年至 2023 年斥資 1400 億美元的研發支出正在取得成果，過去一年台積電 3 奈米與三星 3 奈米 GAA 和 Intel 4 的競爭中已逐漸脫穎而出，技術差距正在擴大，預估明年台積電將完全拿下 3 奈米市場。

另一方面，台積電 2 奈米研發成本降低將能緩解資本支出壓力，使資本支出密集度下降至 35%，進而提高自由現金流與現金股利發放。

鑒於台積電長期強勁成長趨勢，大摩上調台積電評等至加碼，預估 2024 年每股現金股利將達 20 元，股利殖利率達 3%，目標價 780 元。