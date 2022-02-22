〈美股早盤〉俄烏衝突升溫 西方國家紛祭制裁 美股漲跌互現

俄國總統普丁派軍進入烏克蘭東部兩分離地區維和後，烏俄兩國戰爭緊張情勢升級，投資人持續關注局勢發展，美股周二（22 日）開盤漲跌互現。截稿前，道瓊工業指數跌近 150 點或 0.39%，那斯達克綜合指數跌 0.03%，標普 500 指數漲 0.01%，費城半導體指數漲 0.86%。

俄羅斯總統普丁日前簽署命令，承認烏克蘭東部 2 個分離共和國是獨立實體，並派兵進入烏東展開「維和行動」，西方國家擔心此舉將引發一場大戰，紛紛揚言進行制裁行動。

美國總統拜登已簽署行政命令，限制美國個人與已被俄羅斯承認獨立的烏克蘭東部兩個分離地區之間的貿易和投資往來，預估將在全球範圍內實施更廣泛的制裁。

歐洲方面，英國周二已宣布對 5 家俄羅斯銀行和 3 名富人，實施有針對性的經濟制裁。英國首相強生 (Boris Johnson) 表示，俄羅斯侵犯了烏克蘭的主權並撕毀了國際法，英國將進行第一波制裁行動，如果發生全面入侵，後續要做的還有很多。但他也表示，仍有機會透過外交手段化解危機。

此外，更多懲罰的威脅與供應中斷使能源價格不斷飆升，截稿前，美國西德州原油價格上漲 3.38%，至每桶 94.15 美元，布蘭特原油上漲 4.75% 至每桶 97.98 美元。美國 10 年期公債殖利率從近期高點回落，截稿前下跌至 1.9370%，主因是投資人開始轉進債券等避險資產。

加密貨幣方面也受到投資人對俄烏衝提的避險情緒影響，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 0.1%，報 37,787.09 美元，在上周跌破 4 萬美元關卡後，價格保持在 3.8 萬美元以下；以太幣報 2,609.07 美元，24 小時內下跌 0.5%。

截至台北時間周二（22 日）22 時許：

道瓊工業指數下跌 131.80 點或 0.39%，暫報 33,947.38 點

那斯達克綜合指數下跌 3.72 點或 0.03%，暫報 13,544.35 點

標普 500 指數上漲 0.44 點或 0.01%，暫報 4,349.31 點

費半上漲 28.95 點或 0.86%，暫報 3,413.25 點

台積電 ADR 下跌 1.03% 至每股 118.08 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.9370%

紐約輕原油上漲 3.38% 至每桶 94.15 美元

布蘭特原油上漲 4.75% 至每桶 97.98 美元

黃金上漲 0.27% 至每盎司 1,905.00 美元

美元指數下跌至 96.010

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

家得寶 (HD-US) 早盤下跌 3.87%，至每股 333.45 美元

家得寶（Home Depot）盤前公布第四季財報，營收成長 11% 至 357.2 億美元，經調整後每股獲利報 3.21 美元，均優於華爾街分析師預期的 348.7 億與 3.18 美元，預估 2022 全年營收將「略微上揚」、每股獲利將成長低個位數。

梅西百貨 (M-US) 早盤上漲 3.77%，至每股 26.67 美元

梅西百貨（Macy "s）第四季財報表現亮眼，營收報 86.7 億美元，經調整後每股獲利報 2.45 美元，均優於市場預估的 84.7 億與 2 美元，此外該公司宣布將啟動 20 億美元的股票回購計畫，並增加 5% 的現金股利。

Tegna(TGNA-US) 早盤上漲 7.16%，至每股 22.45 美元

電視台營運商 Tegna 傳出將被 Standard General 與 Apollo Global Management 兩家公司以每股 24 美元美元收購，知情人士表示，考慮到該交易可能受到反壟斷審查，買家同意在初始期後，對監管機構每月的審查支付額外的每股金額。Apollo Global Management 將獲得 Tegna 的優先股，但不會擁有投票權，也說談判尚未做出最終決定，仍有可能失敗可能。

今日關鍵經濟數據：

美國去年 12 月 FHFA 房價指數年增 1.2%，預期為 1%，前值為 1.1%

美國 2 月 Markit 製造業 PMI 指數報 57.5，預期 56，前值為 55.5

美國 2 月諮商會消費者信心指數預期為 110，前值為 113.8

華爾街分析：

Sumitomo Mitsui DS 資產管理策略師 Masahiro Ichikawa 表示，如果國際油價大幅升破 100 美元，美國汽油價格將上漲，通膨也會進一步加速，迫使聯準會（Fed）考慮加快升息步伐。

Sevens Report Research 創始人 Tom Essaye 表示，就目前而言股票拋售是良性的，因為市場仍需觀察俄羅斯石油或其他商品的制裁會有多嚴重，而至於烏克蘭，投資人將等待西方國家宣布對俄羅斯的制裁，制裁有多嚴重，今天股市的拋售壓力可能會相對增加。

加密貨幣交易所 Bitbank 分析師 Yuya Hasegawa 表示，隨俄烏軍事衝突可能性上升與美俄關係惡化，使更廣泛的金融市場進入風險規避模式，比特幣的避風港說法幾乎完全瓦解。

22V Research 分析師 John Roque 表示，在俄烏局勢的漩渦中，比特幣的表現顯然弱於黃金。預估隨著避險情緒升溫，投資者越來越青睞黃金，而資金的流入可能使得黃金、白銀價格升至歷史新高，比特幣很有可能進一步跌破 3 萬美元大關。