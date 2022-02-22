〈財報〉梅西百貨第4季獲利超越預期 表態不會分拆電商業務

梅西百貨 (M-US) 周二 (22 日) 公布的第 4 財季獲利和銷售額超過分析師的預期，並表示經由策略評估促使該零售商加快了轉型計劃。

比照 Saks Fifth Avenue 的前例，該公司也拒絕了激進公司 Jana Partners 要求將其分拆電商業務與實體店面的要求。

在假期期間，百貨連鎖店表示大約新增了 720 萬新客戶。CEO Jeff Gennette 表示，即使受到新冠疫情相關的干擾、供應鏈問題、勞動力短缺和通貨膨脹加劇，這家連鎖百貨仍能取得穩健的業績。

根據 Refinitiv 編制的調查，與分析師預期相比，梅西百貨第 4 季表現如下：

●每股獲利：調整後 2.45 美元，預期 2 美元

●營收：86.7 億美元，預期 84.7 億美元

截至 1 月 29 日當季的淨利從一年前的 1.6 億美元或每股 50 美分增至 7.42 億美元或每股 2.44 美元。不計一次性項目，每股獲利 2.45 美元，高於分析師預期的 2 美元。

營收從一年前的 67.8 億美元增加至 86.7 億美元，超出預期的 84.7 億美元。

直營店加上加盟店的同店銷售額同比增加 27.8%。這項指標在過去 2 年內上漲了 6.1%。

截至上周五 (18 日) 收盤，梅西百貨股價今年來下跌約 2%。市值為 77 億美元。