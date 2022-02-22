俄烏情勢惡化 金融三業投資股債曝險近30兆元

俄烏情勢惡化，金管會今 (22) 日公布，本國銀行、保險業及證券商自營部位共投資股票 3.69 兆元、債券 25.92 兆元，合計曝險額達 29.61 兆元、近 30 兆元，惟金管會強調，目前各金融機構資本適足率都在法定水準以上無虞。

據銀行局統計，國銀共投資股票 7452 億元、債券有 6.85 兆元，銀行局副局長林志吉表示，去 (2021) 年金管會對國銀壓力測試，以台股下跌 15%、30% 兩種情況進行評估，就算是最重的 30% 回檔，本國銀行的普通股、第一類資本及整體資本適足率都可以維持在 9.68%、10.64% 、12.33%，顯示仍高於法定要求的 7%、8.5%、10.5% 水準。

林志吉表示，目前資本市場的波動都仍在壓力測試範圍內，後市是否會影響銀行流動性及資本適足率，銀行局會持續關注，並提升本國銀行的風險承擔能力。

證期局統計，券商自營部位 1 月底投資台股 650.1 億元，投資國外債券 1339.14 億元、國外股票 29.79 億元，證期局副局長郭佳君表示，國內券商自營部門目前適足率無虞，依舊超過 150% 法定門檻；另外針對近來台股頻頻波動，金管會也已督導台灣證交所、櫃買中心對於證券商按月申報的風險預警指標作業要加強了解，若經預警機制有券商特別高時，交易所或櫃買將做查核了解。

至於保險業，投資國內外股票共 2.88 兆元，其中，壽險投資曝險額高達 2.82 兆元，台股投資就近 2.17 兆元，而投資國內外債券更達 18.94 兆元，其中，壽險投資國內債券 2.75 兆元、國外債券近 16.11 兆元。

保險局副局長張玉煇表示，保險業資本適足率計算方式中，在 2019 年上半年已實施股票逆景氣循環機制，即股市活絡時，風險係數會增加，投資越多就要增提較多資本，以反應風險，但若股票下跌，係數反而下降，對壽險業資本計提及市場有穩定功能。