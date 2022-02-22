鉅亨美股雷達：俄烏緊張局勢升級 美股期貨小跌

美股重要看點：

市場持續關注俄烏緊張局勢。美將公布 2 月製造業及服務業 PMI 初值、2 月諮商會消費者信心指數等。美國 10 年期公債殖利率來到 1.929%，美股期貨週一 (22 日) 小跌，道瓊期貨跌 0.19%，標普 500 期貨跌 0.90%，那斯達克 100 期貨跌 1.82%。

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 承認烏克蘭兩個分離共和國—頓內茨克 (Donetsk) 和盧甘斯克 (Lugansk) 是獨立實體後，普丁還命令國防部向分裂地區派遣他所謂的「維和部隊」。聯合國安理會隨後為此召開緊急會議，美國帶頭批評，俄羅斯的決定是為戰爭製造藉口。

美國總統拜登回應普丁承認這兩個地區獨立的決定，下令對這兩地實施制裁，歐盟誓言將採取額外措施。

市場也持續關注 Fed 政策動向。根據芝商所的 FedWatch 工具，交易員預測聯準會 (Fed) 在 3 月 15 日至 16 日會議後升息的可能性為 100%。

在美股近日的跌勢中，投資機構 GMO 創辦人、傳奇投資人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 持續他的「超級泡沫」論點，他警告，在泡沫破裂後，標普 500 指數將暴跌 43%，跌至 2500 點左右。

高盛集團 (Goldman Sachs) 則是在報告中指出，若是俄烏克蘭局勢進一步惡化，大規模的衝突加上懲罰性制裁，可能將使美股較週五收盤價再跌 6%，那斯達克指數恐跌將近 10%。此外，歐洲和日本股市的跌幅可能更大。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數下跌 232.85 點，或 0.68%，收 34,079.18 點。

那斯達克指數下跌 168.65 點，或 1.23%，收 13,548.07 點。

標普 500 指數下跌 31.39 點，或 0.72%，收 4,348.87 點。

費城半導體指數下跌 38.30 點，或 1.12%，收 3,384.30 點。

今日重要總經數據：

美國 2 月 Markit 製造業 PMI 初值，預估 56，前值 55.5

美國 2 月 Markit 服務業 PMI 初值，預估 53，前值 51.2

美國 2 月 Markit 綜合 PMI 初值，前值 51.1

美國 2 月諮商會消費者信心指數，預估 110，前值 113.8

重要個股動態：

荷蘭消費者與市場管理局 (ACM) 表示，由於蘋果 (AAPL-US) 濫用市場主導地位，仍然未允許荷荷蘭約會應用程式開發商使用第三方支付系統方式，再對蘋果處以 500 萬歐元的罰款。罰款金額目前已累計升至 2500 萬歐元。

此次是 ACM 連續第 5 週對蘋果開罰，因為蘋果未能在最後期限前，按當地監管機構的要求調整支付系統，ACM 因此每週向蘋果罰款 500 萬歐元。

蘋果在上月表示，已遵守 ACM 在 12 月公開發布的命令，但 ACM 表示，蘋果在許多方面都沒有滿足要求。最重要的一點是，交友 App 供應商仍然無法使用其他的支付系統。