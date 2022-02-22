〈台股盤後〉俄烏情勢緊張引恐慌 大跌252點摜破三關卡

俄羅斯軍隊進入烏克蘭東部，引發國際股市恐慌，台股今日一度重挫 380 點，摜破月線、季線及萬八等支撐關卡，雖然午後跌幅收斂，但仍無力站回季線，收 17969.29，下跌 252.2 點或 1.38%，成交金額放大至 3365 億元。

權值股普遍弱勢，台積電收跌 5 元或 0.79% 來到 627 元，聯發科、鴻海、台達電、聯電、日月光投控等電子股跌幅皆在 1-2% 之間，技嘉跌 5%，台勝科、智邦、研華、力積電、景碩等電子個股跌幅在 3-4% 之間。

高價電子也是全面倒地，股王矽力 - KY 跌 2.7%，富邦媒重挫跌停，AES-KY、祥碩、世芯 - KY 均跌約半根，旭隼、大立光、都跌 2-3%。

不過，廣達、英業達、仁寶等代工廠，以及通路相關的聯強、大聯大等相對抗跌、逆勢收漲，電信指標中華電、遠傳、台灣大也力守平盤，在大型電子股中表現相對強勢。

貨櫃海運三雄在資金退潮下同步重挫，萬海、陽明跌逾半根，長榮也跌 3%；航空雙雄走勢不同調，長榮航逆勢收漲 1%，華航則下跌 1.9%，台塑四寶也是全面收黑。

其餘傳產方面，台塑四寶盡墨，昨日強勢的鋼鐵指標中鋼及大成鋼也雙雙走弱，不過，華新上漲 1.6%、台泥收紅都相對抗跌。