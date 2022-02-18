金價自1900 美元回落 分析師：仍有望上漲

金價在突破 1,900 美元的關鍵水平後，在週五 (18 日) 回落，因投資人預期下週美國國務卿布林肯 (Anthony Blinken) 和俄國外交部長拉夫羅夫 (Sergie Lavrov) 會面，有望解決俄烏衝突危機。不過，有分析師認為，現在就判定危機結束為時尚早，金價仍有望持續上漲。

金價在近日觸及 1902.47 美元 / 盎司，創 2021 年 6 月 11 日以來新高，相隔超過 8 個月再度升破 1900 美元，主因是俄烏克蘭緊張局勢加劇，不少投資者急尋求黃金避險。金價今年迄今已上漲約 1.8%。

不過，在美國國務卿同意在下週與俄羅斯外交部長會晤後，增加了通過外交途徑解決俄烏問題的希望，美股指期貨週五反彈，亞洲股市的賣壓也有所緩解。

IG Markets 分析師 Kyle Rodda 表示：「我們看到黃金市場延續俄烏衝突的炒作，並且下一個值得關注的技術水平是在 1,920 美元左右，因此金價上漲有技術支撐。」

花旗分析師也在一份報告中表示：「在短期內，黃金市場的資金流入明顯受到俄烏地緣政治、股市波動加劇和對沖通膨需求的支撐而增加。」

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，由於俄烏地緣政治風險和對於經濟成長放緩的擔憂，作為避險工具的黃金也將重新獲得投資人興趣。

印度工業信貸投資銀行證券公司 (ICICI Securities) 先前的報告也表示，市場對於通膨持續飆升以及對風險資產震盪的擔憂，預期將提升 2022 年的黃金需求。