地緣政治緊張引爆需求 全球最大黃金ETF持倉量增加50噸

俄羅斯和烏克蘭爆發衝突的風險，再加上高通膨的衝擊，近期正推升避險市場，使金價走高。SPDR Gold Shares 這一全球最大的黃金 ETF，持倉量自去年 12 月觸及 20 個月低點以來，已上漲逾 50 噸。

黃金期貨在亞洲周一 (21 日) 時段回落，在每盎司 1891 美元附近，此前一度突破 1910 美元，觸及 8 個月的高點。金價在 2 月份已經上漲 5.8%，有望創下 2021 年 5 月以來的最佳月份。

在當前局勢下，分析師仍偏向看多，22V Research 分析師 John Roque 表示，金價 40 周移動平均線才剛開始向上，而其他動能指標也才開始回升，說明後市仍然可望上漲。

RBC 策略師 Christopher Louney 認為，隨著投資者從戰爭的可能性中尋求避風港，黃金受益於當前的緊張局勢。即使是那些對貴金屬不太感興趣的人，也看到了未來的潛在上行空間。

Louney 表示，他預期金價到年底時將會走低，但短期內，不排除再創高價及進一步波動的可能性。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 指出，比特幣和股票正遭到拋售，人們尋找存放資金的地方。目前主要的價格變動來自地緣政治新聞驅動，目前金價可能包含 25 美元作為地緣政治風險，如果緊張局勢緩和，金價就會下落。

美國銀行證券大宗商品策略師 Michael Widmer 表示，支撐黃金的不僅僅是恐懼，新興市場的央行一直在購買黃金，以此作為擺脫美元的一種方式。薩爾瓦多朝向比特幣的發展失敗，可能會鼓勵這種趨勢。