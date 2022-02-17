Fed升息恐衝擊金價表現 然通膨及避險需求帶來支撐

據報導，美國華頓商學院金融和經濟學教授 Urban Jermann 在一份報告中表示，在短期內金價的表現可能受到許多因素而變動，金價可能出現 20% 的修正，不過不會持續下跌。從長期來看，黃金已被證明是一種可靠的抗通膨資產，近期的避險需求也將帶來支撐。

Jermann 表示，隨著美聯準會 (Fed) 開始迎來升息周期，金價的表現將會受到衝擊，可能會出現 20% 的回調。不過，他也表示，儘管升息會對金價帶來壓力，但不會在升息週期裡持續的下跌。

Jermann 說道，從歷史的經驗來看，金價通常會在某個時候停止下跌，因為黃金不僅是一種投資標的，同時也是是一種消費商品。在金價跌至某個程度後，喜歡黃金的消費者就會再度購買黃金。

調研機構 Goehring & Rozencwajg Associates 執行合夥人 Leigh Goehring 表示，在 Fed 開始升息後，金價可能在未來幾個月內走軟。但是，這可能會是一個很好的買入機會，因為年底能源市場的短缺將會更加嚴重，推升通膨，進而使黃金再度走揚。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，由於俄烏地緣政治風險和對於經濟成長放緩的擔憂，作為避險工具的黃金也將重新獲得投資人興趣。

GoldCore 行銷總監 David Russell 認為，若是金價能維持在 1865 美元至 1870 美元上，交易員聚焦在 1900 美元。然而，「目前新聞更迭快速，黃金將對這些基調的變化相當敏感」。