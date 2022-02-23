〈能源盤後〉俄國進軍烏東 全球譴責 Brent原油創近7年半高點

在俄羅斯全面入侵烏克蘭的威脅下，原油期貨價格周二 (22 日) 激漲，尤其是天然氣和原油，Brent 原油期貨價格創下 2014 年以來最高收盤價。

能源商品價格

4 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.45 美元或 1.5%，收每桶 96.84 美元，盤中高點達 99.50 美元，創 2014 年 9 月 29 日以來的最高收盤價。

3 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.28 美元或 1.4%，收每桶 92.35 美元。上周最近月 WTI 原油期貨價格下跌 2.2%。該期貨今日收盤屆期。

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.70 美元或 1.9%，收每桶 91.91 美元，該期貨轉為最近月期貨。

3 月交割的天然氣期貨價格上漲 7 美分或 1.5%，收每百萬 Btu 4.498 美元。

3 月交割的汽油期貨價格上升 1.5%，收近每加侖 2.711 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 2.819 美元。

市場推動力

俄國普丁總統周一承認烏克蘭東部 2 個親俄分離的頓內茨克 (Donetsk) 和盧甘斯克 (Luhansk) 共和國獨立，並下令俄軍進入烏東進行「維和行動」，引發全球震驚，國際社會隨即發出譴責。

白宮發布行政命令，限制上述地區的投資和貿易，同時也預計宣布其他措施 (例如制裁)。與此同時，歐盟官員稱普丁的最新行動和言論「公然違反國際法」。

價格期貨期團高階市場分析師 Phil Flynn 表示：「俄國進軍烏東分離主義地區，提高了戰爭全面爆發的可能性，若爆發戰爭，可能對全球石油市場供需之間的微妙平衡產生重大影響。」

根據美國能源資訊署 (EIA) 2020 年數據，俄國是全球第三大石油生產商、全球第二大乾式天然氣生產商。

俄國是西歐的主要天然氣供應國，東歐衝突的加劇可能會影響價格。 能源分析師曾表示，就算俄國入侵烏克蘭，但歐洲國家對俄國天然氣的依賴縮限了他們制裁俄國的能力。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示：「市場在一定程度上肯定已經反映了與烏俄局勢相關的石油和天然氣供應風險。但價格漲勢相較溫和，仍強調了市場沒有認真看待俄國石油和天然氣流動遭制裁或切斷的風險。」

「由於能源價格上漲已經對全球和歐洲經濟造成壓力，所以若對俄國石油和天然氣流動實施嚴厲制裁，恐將對歐洲和俄國共同造成破壞。」Vincent 說。

一些分析師警告，倘若烏俄緊張局勢升級為全面戰爭，原油價格可能飆升至每桶 100 美元以上。

