〈能源盤後〉伊朗核協在望 壓下烏俄大戰擔憂情緒 原油收低 周線12月中以來首見下滑

原油期貨價格周五 (18 日) 收低，且創下自 12 月中旬以來的首次週線下滑，係因伊朗重返核協的前景超越了市場對俄國入侵烏克蘭造成供應中斷的擔憂。

能源商品價格

3 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 69 美分或近 0.8%，收每桶 91.07 美元，本周下跌 2.2%。該期貨將於下周二收盤屆期。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 57 美分或 0.6%，收每桶 93.54 美元，但周線仍下滑約 1%。

本周最近月 WTI 和 Brent 原油期貨均創下 12 月中旬以來首次周線下滑。

3 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.2%，收每百萬 Btu 4.431 美元，但本周上漲 12.4%。

3 月交割的汽油期貨價格上升 0.8%，收近每加侖 2.67 美元，本周下跌 2.5%。

3 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 2.782 美元，本周大跌近 4.5%。

市場推動力

美國間接參與了與伊朗在維也納的國際談判。路透社周四報導稱，協議草案規定了一系列共同步驟，將使雙方返回全面遵守，但不包括立即放棄石油制裁。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示：「毫無疑問，解除對伊朗石油的制裁可減輕俄烏戰爭恐令供應中斷的衝擊。然而，現在還不清楚，伊朗事實上能為全球市場增加多少石油。」

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 認為，「伊朗重返核協且解除伊朗石油出口制裁無法抵消潛在的供應中斷或對俄國石油的制裁，兩者差距甚至不相近。」

他指出，俄國每日約生產 1100 萬桶原油和凝析油，出口量約略高於 500 萬桶，但伊朗的每日產量僅接近 250 萬桶。

DTN 估計，若伊朗解除制裁，今年伊朗石油供應可能重返市場，令市場供應增加 100 萬桶 / 日至 130 萬桶 / 日，且伊朗將利用庫存並開始盡快將庫存推向全球市場。「即使如此，如果俄國出口和管道流動真的受到明顯衝擊，增加的伊朗供應量恐無法抵銷俄國減少的供應量衝擊。」

目前市場聚焦旨在阻止俄國入侵烏克蘭的外交努力。美國拜登總統預計周五與歐洲各國領袖會談。美官方預期，俄國未來幾日內就可能對烏克蘭發動攻擊。

