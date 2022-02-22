傳奇投資人葛拉漢：警惕第四次超級泡沫 遠離美股

在美股近日的跌勢中，投資機構 GMO 創辦人、傳奇投資人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 持續他的「超級泡沫」論點，他警告，在泡沫破裂後，標普 500 指數將暴跌 43%，跌至 2500 點左右。

這位資深投資者在上周末受訪時表示，現在需要做好的是儲備現金，未來幾年可能會有一些很好的購買機會。

這位市場歷史學家此前曾說過，他持有現金以便輕鬆部署，自己還持有少量黃金和白銀。

葛拉漢說：「其次，我會盡量避開美股，如果你必須擁有一些，我會拿住優質股。他們總是在劇烈的變動下做得更好。」

葛拉漢先前多次警告投資人，目前是第四次「超級泡沫」，就像 1929 年華爾街股災、2000 年網際網路泡沫和 2008 年全球金融危機，他表示，標普 500 指數即將崩盤，意味着信貸危機正在醞釀之中。

他認為，藍籌股是正確的選擇，避免債務、在可能的範圍內避開美國—這是最被高估的市場。

他表示，世界各地的房地產都被高估了。「但奇怪的是，美國以外的股市並沒有那麼糟糕。他們處於牛市之中。」

葛拉漢認為，英國和日本是看來便宜的國家，交易員還可以在新興市場找到便宜貨。

在上個月發表的文章中，葛拉漢表示，他對超級泡沫感到痛惜，美國聯準會及其他金融機構，不肯承認泡沫破滅後人們的痛苦，反而允許並為它們提供便利。