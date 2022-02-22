小摩：儘管美股大跌 成長型股票仍然昂貴

在過去近 6 個月來，美股呈現大幅下跌，不少投資人思考是否應該抄底買入，不過，美國投資銀行小摩 (JPMorgan) 警告表示，儘管美股近期大跌，以科技股為主的成長型股票仍然昂貴。

小摩分析師表示，自去年 9 月以來，美國科技公司股價累計平均價值萎縮了約 30%，儘管成長股在近期走弱，股價有所下跌，但是仍然沒有跌至便宜的水準。相較之下，由於石油和金屬價格上升，銀行和與商品相關類股今年持續上漲，並且目前價格仍然不算太貴。

小摩指出，多年來創紀錄的低利率推動了科技股的上漲，但隨著利率將再度上升，高估值科技股對投資人的吸引力越來越小，尤其是在這些科技股的增長軌跡不穩定的情況下。小摩認為，科技股獲利高成長期已經過去。

在談及債券市場成本時表示，小摩認為債券殖利率將在今年繼續走高，預估到今年年底，美國 10 年期公債殖利率將達到 2.35%，目前美債殖利率為 1.868%。

美國銀行 (Bank of America) 在先前的一份報告中表示，在美聯準會 (Fed) 首度升息前，投資者應暫緩抄底買入的步伐，美股可能下跌 20%。

美銀技術分析師 Stephen Suttmeier 表示，Fed 首度升息後的 1 個月、2 個月、3 個月和 4 個月期間，標準普爾 500 指數平均回報率的中位數為負值，但是這些負值最終會在第一次升息後的 5 個月、6 個月 和 12 個月後轉為正收益。

Jefferies LLC 股票策略全球主管 Christopher Wood 認為，投資者應在投資組合中同時投資周期性股票和成長股。