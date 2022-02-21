兩大變數打亂資本市場節奏 股債兼具標的降波動

全球通膨壓力未解，又有烏俄衝突攪局加劇市場波動，投信建議，投資人可採取股債資產攻守兼備的並進策略，布局全球型多元資產，避開地緣政治與總經因素對市場的干擾。

施羅德投信指出，目前市場面臨兩大問題，包括：通膨持續上揚與疫情變數，其中美國 1 月通膨達 7.5% 創下 40 年來最高，市場預期聯準會 3 月升息兩碼機率大增，殖利率走高引發市場賣壓。

其次則是美國疫情變數，目前累計至今年 2 月死亡病例數已超過 90 萬人，確診人數持續增加衝擊投資人信心。

施羅德投信認為，不同屬性的投資人面對市場震盪，可採取不同策略，如果是擔心市場波動加劇，可選擇以投資級多元債券作為核心資產，目前全球企業盈餘仍持續成長，雖然美國可能進入升息循環，但資金對投資級債券與高收益債券的青睞不減。

施羅德投信指出，美國以外的已開發國家貨幣政策仍舊寬鬆、企業資產負債表持續改善、違約率降低、加上疫情仍然不時干擾金融市場，造就投資等級債券、高收益債券以及新興市場債券都有各自的投資機會，而不重押單一券種的全球複合債券可彈性操作。

施羅德投信環球收益成長產品經理蔡宛庭認為，2022 年在全球企業獲利仍有正成長的支持下，看好市場多頭行情得以延續，但因不確定因素仍存在，今年將是波動度較大的一年，因此建議可以多元資產作為投資人逢拉回買進布局首選。

整體而言，近期市場波動來源主要為俄烏危機升級和美國升息加速，然而由於局部地緣政治風險對全球股市影響有限，根據歷史經驗，具企業獲利成長支持的升息循環下，股市仍是長多表現，因此目前市場若有短線拉回，仍然可視為買進機會。