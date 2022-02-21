台股震盪收小黑 外資反手大砍百億 三大法人賣超90.71億元

台股今 (21) 日開盤即跌逾百點，隨後跌幅逐漸收斂，鋼鐵等傳產股扮演撐盤要角，加上電子股回穩，激勵指數一度翻紅，終場仍小跌 10 點，收在 18221 點，站穩月線，成交值略縮至 2928 億元。三大法人合計賣超 90.71 億元，外資大砍逾百億，投信則連 15 買。

觀察法人資金變動情形，外資今天反手賣超 112.2 億元，終止連 3 日買超；投信持續買超 19.93 億元，為連 15 買；自營商小幅買超 1.52 億元。三大法人合計賣超 90.71 億元。

台積電今天持續壓盤，一路在盤下震盪，終場跌 0.78%，收 632 元；聯發科、聯電、鴻海、日月光投控、國巨等重量級電子股陸續翻紅；友達收盤勁揚逾 3%；而大立光、矽力 - KY、南亞科、欣興等，終場則震盪走跌。

中鋼 3 月內銷盤價全面調漲，中鴻同步跟進，漲幅甚至高於中鋼，帶動鋼鐵大軍今天股價，中鋼勁揚逾 2%，中鴻大漲逾 7%，其他包括海光、彰源、新鋼、威致、聚亨、運錩均亮燈漲停，燁輝、燁興、春源、大成鋼等漲勢也相當凌厲。

傳產族群今天表現較強，包括玻璃、造紙等，台玻股價勁揚逾 3%，華紙、榮成也上漲 3-4%；台塑集團漲跌互見，台塑下挫近 1%，台化則維持上漲走勢，台聚集團相對較強勢，包括台聚、亞聚、華夏均漲逾 1%。

航運股方面，航空雙雄遭列注意股，今天股價回檔重摔 7-8%，長榮、陽明上漲 2-3%，萬海一度登上 200 元大關，但尾盤拉回平盤附近，此外，資金持續湧入陸運族群，榮運、中櫃、志信 3 檔連續 2 個交易日噴出漲停，啟動落後補漲，而建新國際、台驊投控、陸海等運輸股也表現不俗。