外資大舉加碼中國A股 藍籌紅利股可望成為新風向球

農曆年後，全球股市震盪，但陸股卻逆勢抗跌，主要是外資從去 (2021) 年第四季開始就改為加碼陸股，展望後市，法人表示，中國主要金融及資產管理投資機構在市場波動加大之際群起護盤，年初以來藍籌紅利類股，如金融股、大型股等表現相對亮麗，可望成為今年佈局中國 A 股值得留意的新重點。

近期中國祭出寬鬆貨幣政策，加上與國家隊資金出手，集中在藍籌紅利等類股領域，永豐滬深 300 紅利指數基金經理人林永祥指出，有別全球進入升息循環，中國逆勢進入降息循環，加上調控管制政策影響，中國投資風格轉變，受惠於低基期與價格相對便宜吸引力，整體政策與股價趨勢有利於藍籌紅利類股表現。

大陸股市各板塊走勢分歧，近期陸股投資宜選股不選市，PGIM 保德信中國中小基金經理人張玉佩指出，A 股高估值及成長個股受到壓抑，隨著即將公布去年第四季財報，預期高成長性以及業績有落底回升等板塊，將成為陸股的下一波資金焦點。

比較中國十年期國債殖利率與滬深 300 股息差的平均水準，林永祥則說明，當債股差均值處 2 個標準差以下水準時，股價利差觸底，反應股價相對便宜，近期房地產融資端政策逐步放寬，房地產融資、發債提升，都有利於 A 股大盤、金融股表現向上。

2021 年深滬港通部分，北上資金持續提升，外資流入金額約 4,200 億元，創近年新高，外資於 A 股佔比已由 2017 年的 1%，向上攀升至 4%。

市場研究機構 EPFR Global 數據顯示，2022 年 1 月中國股票基金淨流入量達到 166 億美元，為新冠疫情爆發以來，單月第四度超過 100 億美元，機構研究人士表示，自 2021 年第四季起，投資者對中國市場的興趣就開始上升。

永豐滬深 300 紅利指數基金為台灣基金市場發行唯一追蹤中國境內 A 股高股息標的的指數型基金，將 A 股大型權值標的與高股息股全面涵蓋納入，林永祥指出，今年政策作多、A 股投資風格轉變，評價相對偏多的大型藍籌股受惠股息紅利保護，是 2022 年參與中國投資的機會標的，投資策略宜採定期定額、指數拉回時建立長期部位。